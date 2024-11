Meteoriet laat zien dat er 742 miljoen jaar geleden vloeibaar water was op Mars

by

Ongeveer 11 miljoen jaar geleden werd Mars geraakt door een planetoïde en de brokstukken kwamen deels in de ruime terecht, waarvan eentje na een lange omzwerving in de ruimte uiteindelijk op aarde terecht kwam. Die meteoriet werd 11 miljoen jaar later gevonden en hij belandde in eerste instantie in een lade ergens in de Universiteit van Purdue. In 1931 werd hij teruggevonden en sindsdien staat hij bekend als de Lafayette meteoriet – je ziet ‘m op de foto hierboven. Eerder onderzoek aan de steen liet al zien dat hij van Mars afkomstig is én dat de steen op Mars in contact moet hebben gestaan met vloeibaar water. Maar wanneer was dat? Om die vraag te beantwoorden heeft een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Marissa Tremblay (Purdue Univ.) de mineralen in de meteoriet bestudeerd. Die mineralen ontstonden door de interactie van het gesteente met water. Uitkomst van het onderzoek is dat de mineralen 742 miljoen jaar geleden ontstonden.

Veel water was er vermoedelijk niet op het oppervlak van Mars, maar het water dát er was kwam van plaatselijk permafrost in de ondergrond, dat gesmolten was door vulkanische activiteit en dat aan de oppervlakte was gekomen. Het team is er vrij zeker van dat de leeftijd klopt en ze hebben daarbij rekening gehouden met allerlei factoren, zoals de botsing 11 miljoen jaar geleden, de vlucht door de ruimte en door de aardse dampkring, de val op het aardse oppervlak en de atmosferische condities op aarde. Tijdens de ‘overtocht’ van Mars naar de Aarde werd de meteoriet gebombardeerd door deeltjes van de kosmische straling en die effecten op de steen zijn ook meetbaar, in de vorm van isotopen die er in ontstonden.

Meer informatie over de Lafayette meteoriet is te vinden in het vakartikel van M.M. Tremblay et al, Dating recent aqueous activity on Mars, Geochemical Perspectives Letters (2024).

Bron: Phys.org.