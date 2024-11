1 jaar DESI laat zien dat donkere energie niet constant is

by

Na één jaar waarnemingen aan bijna zes miljoen sterrenstelsels tot afstanden die wel 11 miljard jaar terug gaan in de tijd met het Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) is het duidelijk geworden dat donkere energie niet constant is, maar dat het langzaam verandert met de tijd. Analyse van de resultaten van dat eerste jaar (DESI DR1 genaamd) laat zien dat de zwaartekracht conform Einstein’s Algemene Relativiteitstheorie nog steeds de beste kijk op het heelal biedt en dat de geldigheid van alternatieve zwaartekrachtstheorieën beperkt is. Met DESI kan men in één keer 5.000 sterrenstelsels bekijken en bestuderen en inmiddels zijn ze al in het vierde jaar van zijn vijfjarige waarneemperiode, waarbij ze in totaal zo’n 40 miljoen (!) sterrenstelsels in kaart zullen brengen.

Sterrenstelsels zijn gegroepeerd in clusters en megaclusters en die clusters reageren niet alleen op de zwaartekracht, maar ze merken ook de effecten van de donkere energie, de mysterieuze energie die zorgt voor de versnelde uitdijing van het heelal, een versnelling die in 1998 door twee onafhankelijke teams van sterrenkundigen aan de hand van type Ia supernovae werd ontdekt. Lang was de gedachte dat die donkere energie constant was en dat het niets anders was dan de Kosmologische Constante, die Einstein had ingevoerd in zijn veldvergelijkingen om een statisch heelal te krijgen. Maar de laatste jaren zijn ze daar op teruggekomen en het is vooral door de Hubble-spanning over de snelheid waarmee het heelal uitdijt, dat steeds meer sterrenkundigen denken dat de donkere energie niet constant is, maar heel geleidelijk varieert in de loop van de tijd. En DESI DR1, waar meer dan 900 onderzoekers van 70 instituten aan meededen, lijkt dat nu te bevestigen. Ook kon men aan de hand van de waarnemingen een schatting maken van de gezamenlijke massa van de drie soorten neutrino’s. Eerdere schattingen gaven aan dat hun massa bij elkaar minstens 0,059 eV/c2 is. Op basis van DESI DR1 is er ook een maximum bepaald, te weten 0,071 eV/c2. Dat betekent dat het massabereik van neutrino’s erg klein is: ergens tussen 0,059 en 0,071 eV/c2.

Bron: NOIRLab.