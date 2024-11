Het Pentagon publiceert opnieuw een rapport over UAP’s, honderden meldingen wereldwijd

Terminologie, Jon Kosloski

De term die het Amerikaanse DoD nu hanteert is, in de betekenis van ‘unidentified anomalous phenomena’, of ‘ongeïdentificeerde afwijkende verschijnselen’, en verandert het meer in een verzamelnaam voor objecten die in de lucht, de zee en de ruimte zijn waargenomen zonder dat duidelijk is wat het zijn of waar ze vandaan komen. De A in de nieuwe naam stond oorspronkelijk voor “Aerial”, maar werd algemener gemaakt om ook vreemde dingen te omvatten die in de ruimte of oceanen worden gezien. Het acroniem veranderde in december 1922, toen het Pentagon de terminologie bijwerkte om ook de zee en ruimte mee te nemen. NASA en andere instanties volgden dit voorbeeld snel daarna, en je ziet het ook terug in de naam van AARO, met de nadruk op ‘All-Domain’, i.t.t. het voormalig UAPTF.

Directeur van AARO is Jon Kosloski, en AARO is een bureau binnen het DoD. AARO heeft tot nu toe geen verifieerbaar bewijs gevonden van buitenaardse wezens, activiteit of technologie. “Geen van de zaken die door AARO zijn opgelost, hebben gewezen op geavanceerde mogelijkheden of baanbrekende technologieën”, aldus Kosloski, daarmee ook doelend op spionagemiddelen gebruikt door buitenlandse overheden.