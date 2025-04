KiDS laat model voor koude donkere materie toch niet wankelen

door

De gegevens van 41 miljoen sterrenstelsels brengen het kosmologisch standaardmodel toch niet aan het wankelen. Tot die, voor henzelf verrassende conclusie, komt een internationaal team van onderzoekers met daarbij Koen Kuijken (Universiteit Leiden). De sterrenkundigen publiceren hun bevindingen deze week op een congres en in vijf artikelen in het tijdschrift Astronomy & Astrophysics. In 2020, op basis van voorlopige data, dachten de onderzoekers nog dat het heelal tien procent gelijkmatiger was dan voorspeld.

De Kilo-Degree Survey (KiDS) verzamelde acht jaar lang gegevens van de zuidelijke hemel met behulp van de Europese VLT Survey Telescoop in Chili. Onlangs werd de volledige dataset, de KiDS-Legacy, gepubliceerd en nu komen de onderzoekers met hun definitieve bevindingen. “De resultaten zijn onverwacht,” zegt projectleider van KiDS Koen Kuijken (Universiteit Leiden). “Waar we tot nu toe steeds een ’tension’, een spanning, vonden met het standaardmodel van de kosmologie past alles nu ineens precies.”

Kuijken duidt onder andere op een eerdere KiDS-analyse uit 2020 die het standaardmodel deels in twijfel trok. “Dat het resultaat nu zo sterk afwijkt van onze eerdere analyses kwam als een verrassing, maar is met terugwerkende kracht wel te verklaren.” zegt Angus Wright van de Ruhr Universiteit Bochum (Duitsland). Hij is eerste auteur van drie van de vijf publicaties die binnenkort verschijnen.

De onderzoekers analyseerden de volledige KiDS-dataset met verbeterde methoden, nieuwe computersimulaties en betere kalibratiegegevens. En nu komen de resultaten overeen met het zogeheten Lambda-cold-dark-matter-model.

