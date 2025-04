Zaterdag is er een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar in Nederland

door

Op zaterdag 29 maart 2025 is in bijna geheel Europa een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De grootte van deze verduistering is met circa 36% in ons land niet heel groot, maar natuurlijk roepen we iedereen op om vooral te gaan kijken, want het is altijd weer bijzonder om mee te maken.

Het eerste deukje in de zon gebeurt om 11.17 uur (afhankelijk waar je kijkt – zie hier de lokale tijden). Het maximum is om 12.10 uur en dan is 36% van de zonsdiameter verduisterd, ofwel 24% van haar oppervlakte – zie de illustratie hierboven voor de verduistering per tijdstip. Richting noordwesten op aarde is de verduistering groter, ten westen van Groenland is deze 93%. Deze verduistering is nergens op aarde totaal, want de kernschaduw van de maan zwiept in de ruimte net noordelijk langs onze planeet. De Zon staat rond 12.10 uur 41° boven de zuidzuidoostelijke horizon en het maximum van de eclips is in onze streken goed zichtbaar. Een bedekking van 24% is niet voldoende om het donker te maken in onze streken, maar meer dan genoeg om te worden opgemerkt met het blote oog (zonder vergroting, maar met bescherming). Daarnaast heeft de reductie aan zonlicht invloed op bijvoorbeeld de energieopwekking door zonnepanelen.

Waarschuwing: Als je naar de zon kijkt, doe dat dan veilig! Gebruik liefst een zogeheten eclipsbril om je ogen te beschermen.

Bron: Astroflex + zonsverduistering.nl + hemel.waarnemen.com.