Een kosmische Zeemeeuw gezien vanuit het Sagittarius observatorium

Het is deze week prachtig weer en dat levert al dagen heldere, wolkenloze avonden en nachten op. Gisteravond (1 april) heb ik vanuit het Sagittarius observatorium in Dordrecht IC 2177 waargenomen, een grote emissienevel inclusief enkele sterrenhopen die ligt op de grens tussen de wintersterrenbeelden Eenhoorn en Grote Hond, op 3650 lichtjaar van ons vandaan gelegen. De bijnaam van IC 2177 is Zeemeeuwnevel en als je de foto ziet snap je ook wel waar die naam vandaan komt. De kop van die zeemeeuw is een ruwweg cirkelvormig H-II-gebied met als middelpunt de Be ster HD 53367, je ziet die ster (eigenlijk een systeem van drie sterren) bovenaan de foto, waar die zwarte stofwolk naartoe loopt. Ik heb anderhalf uur belicht in subs van drie minuten en wel met deze apparatuur: een ASKAR Fra400 quintuplet F5,6 refractor (brandpuntsafstand 400mm), een Player One Poseidon C-Pro (IMX571 sensor), ZWO ASI220MM Mini guide camera, ZWO Mini Guide Scope, Skywatcher Star Adventurer Gti montering en een SV220 H-Alpha/O-III 7nm narrowband filter. Voor de opnames gebruikte in NINA en PHD2 om de subs te maken en de sterren te volgen. De 30 subs zijn bewerkt in Siril, GraXpert en GIMP en als ze allemaal op dezelfde manier worden bewerkt (in RGB) komt de opname hierboven eruit. Bewerk ik ze daarentegen door alleen naar de emissie van Hα en OIII te kijken dan komt de opname hieronder er uit:

In BlueSky heb ik de foto ook gestuurd naar de Astrometry Bot, zodat deze er Astrometrie op los liet. Dat leverde deze analyse van de foto op: