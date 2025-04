Sterrenstelsels blijken eerder dood te kunnen gaan dan gedacht

door

Ze worden ‘red and dead galaxies’ genoemd, sterrenstelsels die rood en dood zijn, stelsels met vooral rode oude sterren, waar géén stervorming meer plaatsvind. Recent onderzoek door een internationaal team onder leiding van de universiteit van Genève laat zien dat één zo’n rood en dood stelsel al 700 miljoen jaar na de oerknal voorkwam. Met de Webb ruimtetelescoop (tsja, géén verrassing) bestudeerden ze enkele sterrenstelsels in het vroege heelal in het kader van het zogeheten RUBIES (the Red Unknowns: Bright Infrared Extragalactic Survey) programma en eentje daarvan – RUBIES-UDS-QG-z7 geheten – heeft een roodverschuiving van z∼7,29, hetgeen betekent dat hij al 700 miljoen jaar na de oerknal bestond. Het NIRSpec/PRISM spectrum dat ze met Webb van dit sterrenstelsel maakten laat zien dat het gaat om een massive quiescent galaxy (MQG), de officiële benaming van rode en dode sterrenstelsels. En massief is ‘ie inderdaad, want RUBIES-UDS-QG-z7 had al 600 miljoen jaar na de oerknal een massa van tien miljard zonsmassa, waarna de stervorming in het stelsel stopte. Nooit eerder is een rood en dood sterrenstelsel zo vroeg in het heelal ontdekt. Het laat zien dat alle modellen over beïnvloeding van stervorming door sterwinden en superzware zwarte gaten moeten worden herzien.

Meer over dit recordstelsel is te vinden in het vakartikel van Andrea Weibel, Anna de Graaff, David J. Setton, Tim B. Miller, Pascal A. Oesch, Gabriel Brammer, Claudia D. P. Lagos, Katherine E. Whitaker, Christina C. Williams, Josephine F.W. Baggen, Rachel Bezanson, Leindert A. Boogaard, Nikko J. Cleri, Jenny E. Greene, Michaela Hirschmann, Raphael E. Hviding, Adarsh Kuruvanthodi, Ivo Labbé, Joel Leja, Michael V. Maseda, Jorryt Matthee, Ian McConachie, Rohan P. Naidu, Guido Roberts-Borsani, Daniel Schaerer, Katherine A. Suess, Francesco Valentino, Pieter van Dokkum, Bingjie 冰洁 Wang 王. RUBIES Reveals a Massive Quiescent Galaxy at z = 7.3. The Astrophysical Journal, 2025; 983 (1): 11.

Bron: Universiteit van Genève.