Nieuw ontwikkelde lens zou de telescooplens van de toekomst kunnen worden

Technici zijn er in geslaagd om een grote, vlakke lens te ontwikkelen, die in staat is om licht net zo effectief te focusseren in een brandpunt als traditionele gekromde lenzen. Al sinds de ontdekking van de telescoop worden lensen gebruikt om licht to focusseren in een brandpunt, eerst van glas, de laatste jaren ook van plastic. Al die lenzen hebben een kromming en dat levert bepaalde beeldfouten op, zoals chromatische abberatie of kleurschifting. Dat kan men tegengaan door meer van die lenzen ‘op elkaar te plakken’, zodat ze elkaars beeldfouten compenseren. Maar dat levert zwaardere lenzen op en dat betekent meer gewicht voor het gehele telescoopsysteem. De nu ontwikkelde 100 mm-diameter f/2 polymeer vlakke lens van Rajesh Menon en zijn team, een ‘multilevel diffractive lens’ (MDL) die slechts 2,4μm dik is, is geheel vlak/plat én kent de beeldfouten niet. In de lens zijn microscopisch kleine concentrische ringen aangebracht (zoals vroeger de groeven in een grammofoonplaat) en die zijn in staat om licht in meerdere golflengten bij elkaar te brengen in één brandpunt met een brandpuntsafstand van 200mm. Om te laten zien dat de lens echt werkt heeft men er foto’s van de zon en maan mee gemaakt. Op de zon waren er met de lens zonnevlekken te zien.

Meer informatie over de nieuwe lens is te lezen in het vakartikel “Color astrophotography with a 100 mm-diameter f/2 polymer flat lens,” dat op 3 april verscheen in Applied Physics Letters.

Bron: Universiteit van Utah.