‘Verborgen sterrenstelsels’ zijn mogelijk de smoking gun in kosmisch raadsel

Een team van Britse sterrenkundigen onder leiding van Chris Pearson (STFC RAL Space and Imperial College London) heeft met behulp van het SPIRE instrument aan boord van de Europese Herschel ruimtetelescoop een populatie ontdekt van ‘verborgen sterrenstelsels’ in het heelal, stelsels die alleen in het verre infrarood zichtbaar zijn en die zich verborgen houden in dichte stofwolken. Het is al weer een poos geleden dat Herschel actief was – van 2009 t/m 2013 – en in die tijd maakte men met het SPIRE instrument 141 opnames van het verre heelal in het verre infrarood. Die opnames zijn ‘gestacked’ en dat leverde de Herschel-SPIRE Dark Field op, de diepste opname in het infrarood die ooit is gemaakt – je ziet die opname hierboven. Op die dark field is het licht van alle afzonderlijke sterrenstelsels in elkaar overgevloeid, maar door het toepassen van statistische methodes was men in staat om die individuele stelsels toch te zien. Dat leverde de ontdekking op van bijna 2.000 sterrenstelsels, die nooit eerder waren gezien.

De ontdekking van de verborgen stelsels moet nog met een ander instrument bevestigd worden, maar áls ze daadwerkelijk bestaan dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de bestaande modellen van de evolutie van sterrenstelsels en het aantal stelsels dat bestaat. Het ‘huishoudboekje’ van de hoeveelheid energie en massa van de sterrenstelsels zou er bijvoorbeeld flink door kunnen veranderen. Sterrenkundigen zitten met een raadsel rond een hoeveelheid energie in het heelal in het infrarode deel van het spectrum die ze missen. De energie van de verborgen sterrenstelsels zou dat raadsel kunnen oplossen. Met andere instrumenten hoopt men de verborgen stelsels ook in gewoon licht te kunnen zien. In de sterrenstelsels vormen zich grote hoeveelheden nieuwe sterren, die met hun straling het stof doen opgloeien, dat dan vervolgens zichtbaar wordt voor IR-telescopen.

Meer informatie over de verborgen sterrenstelsels vind je in deze twee vakartikelen: The paper ‘The Herschel-SPIRE Dark Field I‘ by Pearson et al. has been published in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

. The paper ‘The Herschel-SPIRE Dark Field II‘ by Varnish et al. has been published in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bron: RAS.