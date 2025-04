Wordt komeet C/2025 F2 (Swan) een verrekijkerobject?

door

Er is een nieuwe komeet aan het firmament verschenen, die komende dagen wellicht binnen het bereik van de verrekijker komt. Het gaat om komeet C/2025 F2 Swan, die eind maart door diverse amateurs is ontdekt op foto’s van de Solar Win Anisotropies (SWAN) camera aan boord van de SOHO zonne-observatie satelliet. Vandaar de naam ‘Swan’

De komeet bevindt zich aan de ochtendhemel en is nu (11 april) van magnitude +8. Dat wil zeggen dat je een telescoop nodig hebt om ‘m te spotten. Het is visueel een ‘wazige ster’ zonder staart. Op langer belichte foto’s is een gasstaart te zien. Komeet Swan nadert de zon en wordt komende weken helderder. Hopelijk wordt ook de staart helder genoeg om in een verrekijker te zien.

De baan is jammer genoeg niet zo gunstig. Het blijft voorlopig een object laag boven de noordoostelijke horizon en je moet er vroeg voor op of laat opblijven: best zichtbaar rond 5 uur, dus voor zonsopkomst. Na de dichtste zonsafstand op 1 mei verhuist de komeet naar de avondhemel, maar de zichtbaarheid is dan beter voor bewoners op het zuidelijk halfrond op aarde.

Kijk hier voor actuele info en zoekkaartjes.

Let wel, zoals David Levy zei: kometen zijn net als katten: ze hebben een staart en zijn eigenzinnig. Oftewel, ze gedragen zich niet altijd volgens verwachting. Soms worden ze veel helderder dan voorspeld en soms doven ze uit als een nachtkaars.

We houden het in de gaten.

Wil je meer weten over sterrenkijken met een verrekijker, kijk dan hier.

