Een langzaam roterend heelal zou de Hubble spanning kúnnen oplossen

Een maand geleden was er het nieuws dat op basis van waarnemingen gedaan met de Webb ruimtetelescoop aan de rotatie van sterrenstelsels deze een bepaalde voorkeursrichting hebben en dat zou verklaard kunnen worden met een heelal dat als geheel roteert . Nu blijkt uit recente waarnemingen van István Szapudi (Universiteit van Hawaï) en zijn collega’s dat zo’n roterend heelal één probleem zou kunnen oplossen: de Hubble spanning . Dat is de discussie die gaande is over de vraag hoe snel het heelal uitdijt, waarbij er twee ‘kampen’ zijn, eentje die zich baseert op waarnemingen aan het vroege heelal en die uitkomen op een waarde van de Hubble constante H0 van ≈67 km/s/Mpc en eentje die zich baseert op waarnemingen aan het lokale heelal en die H0≈73 km/s/Mpc hebben. De Griekse filosoof Heraclites van Efese zei in de oudheid al eens ‘phanta rei‘, d.w.z. alles beweegt. Szapudi hebben dat nu veranderd in ‘panta kykloutai‘, alles draait. In hun wiskundige model maakt het heelal een keer in de 500 miljard jaar één omwenteling. Dat ius zeer langzaam, maar genoeg om de Hubble spanning op te lossen.

Meer over het roterende heelal en de Hubble spanning is te lezen in het vakartikel van Balázs Endre Szigeti et al, Can rotation solve the Hubble Puzzle?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2025).

