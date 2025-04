Veel kritiek op de vermeende tekenen van buitenaards leven op exoplaneet K2-18b

door

Gisteren was over de hele wereld hét nieuws dat sterrenkundigen van de Universiteit van Cambridge de ‘sterkste tekenen tot nu toe’ hadden ontdekt van mogelijk buitenaards leven ontdekt op exoplaneet K2-18b. Het zou gaan om de detectie van dimethyl sulfide (DMS) en/of dimethyl disulfide (DMDS) in de atmosfeer van K2-18b, een ‘Hyceaanse’ exoplaneet, die eens per 33 dagen om de centrale ster draait op 124 lichtjaar afstand van de aarde in het sterrenbeeld Leeuw. In een reactie meldde Paul Bakker gisteren al dat er kritiek was op de claim:

‘Ik weet niet of ik moet lachen, of dat ik moet huilen’, zegt exoplaneetonderzoeker Ignas Snellen van de Universiteit Leiden. ‘Dit gaat heel ver over mijn persoonlijke grens heen van wat ik nog verantwoorde wetenschapscommunicatie vind.’ Volgens Snellen kunnen de onderzoekers hun claim niet hard maken. ‘Ze zien een bobbel in een signaal, dat is het. Ze weten niet of het dimethylsulfide is, het kan gerust iets anders zijn. En omdat dimethylsulfide op aarde gemaakt wordt door leven zeggen ze: een plus een is twee. Dat is onverantwoordelijke onzin.’

Veel wetenschappers zijn het met Snellen eens dat de claim niet hardgemaakt kan worden. Ten eerste klopt de stelling niet dat DMS en DMDS alleen door leven geproduceerd kunnen worden. Er zijn wel degelijk abiotische manieren om deze gassen te produceren. Zo is dimethyl sulfide ook al eens gedetecteerd op een komeet en in het interstellaire medium, plekken waar geen leven is. Ten tweede kan aan de hand van het gemeten spectrum helemaal niet gezegd worden dat DMS en/of DMDS gedetecteerd zijn. Het draait allemaal om statistische analyses van de gegevens en daarin speelt de zogeheten Bayes factor een belangrijke rol. Die blijkt in het vakartikel van Madhusudhan et al. B=2,62 te bedragen. Maar pas bij B>150 is sprake van echt bewijs voor detectie van DMS en DMDS, dus daar zijn ze nog heel ver van verwijderd. Zie ook de draad hieronder uit Bluesky.

K2-18b is back in the news, now with a bold claim that biosignature molecules (DMS and/or DMDS) have been 'detected at 3σ'. Most exoplanet astronomers are extremely sceptical about these claims, let's see why (1/n). #exoplanet — Dr Ryan MacDonald (@distantworlds.space) 17 april 2025 om 18:08

Ook de bekende Britse sterrenkundige Chris Lintott (Oxford) had kritiek op de claim uit Cambrigde. Op Bluesky schreef hij: “This paper adds (weak) evidence to one model amongst many of a complicated planet atmosphere. Currently, it’s not much more of a hint of life as the lottery ticket in my back pocket is a hint of my having a million quid by Monday.”

…Kortom, wordt vast en zeker vervolgd! Bron: In the Dark + Universe Today.