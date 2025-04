Het is bevestigd: OGLE-2011-BLG-0462 is een eenzaam zwart gat

door

Er zijn al héél veel stellaire zwarte gaten ontdekt, maar allemaal hebben ze in hun buurt een compagnon, een ster die hun voedt met materie zodat hun omringende accretieschijf gaat stralen en ze zich ‘verraden’. Maar begin 2022 was er voor het eerst het vermoeden dat ze een ‘eenzaam’ zwart gat hadden ontdekt, eentje helemaal los, geïsoleerd zonder enige partner in de buurt. Dat was OGLE-2011-BLG-0462, die zich niet verraadde door een compagnon, maar door een zogeheten microlens-gebeurtenis. Het object was te zien in de buurt van het Melkwegcentrum in het sterrenbeeld Boogschutter (Sagittarius) en omdat het gezien vanaf de aarde vóór een andere ster langsschoof werd die ster even verduisterd en dat werd met Hubble in de periode 2007-2011 gezien – zie de animatie hieronder.

Daarna was er het bericht dat het niet om een zwart gat zou gaan die de verduistering had veroorzaakt, maar een neutronenster. Maar nieuwe data gemaakt met Hubble én Gaia in 2021-2022 laat zien dat het gaat om een object dat zeven keer zo zwaar als de zon is en dat kan gewoon geen neutronenster zijn, die zijn veel lichter. OGLE-2011-BLG-0462 is dus wel degelijk een zwart gat, op 5.600 lichtjaar afstand. Het team dat het eerder als neutronenster karakteriseerde heeft beaamd dat het gaat om een zwart gat, al schatten zij ‘m op zes zonsmassa op de weegschaal.

“OGLE-2011-BLG-0462, a stellar mass black hole isolated in interstellar space” is 5,600 light years away toward the center of the milky way & was spotted microlensing a star 20,000 light years away https://t.co/mWRymL2wy7 — cfMC FEROX (@cfmceroz1) April 18, 2025

Meer over het eenzame zwart gat is te lezen in het vakartikel van Kailash C. Sahu et al, OGLE-2011-BLG-0462: An Isolated Stellar-mass Black Hole Confirmed Using New HST Astrometry and Updated Photometry, The Astrophysical Journal (2025).

