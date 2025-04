ACES op weg naar een baan om de aarde – Ultraprecieze Europese atoomklokken nu in de ruimte

door

ESA’s Atomic Clock Ensemble in Space (ACES) is op weg naar het internationale ruimtestation om opnieuw te definiëren hoe we tijd meten – vanuit de ruimte. Met behulp van zijn twee geavanceerde klokken en een geavanceerd tijdoverdrachtssysteem zal ACES het meest nauwkeurige tijdsignaal leveren dat ooit vanuit de ruimte is uitgezonden en ’s werelds beste klokken verbinden om fundamentele fysica vanuit een baan om de aarde te testen, inclusief de algemene relativiteitstheorie van Einstein.

ACES is vandaag opgestegen op een SpaceX Falcon 9 vanaf Launch Complex 39A in NASA’s Kennedy Space Center in Florida, Verenigde Staten, als onderdeel van de 32eSpaceX commerciële bevoorradingsmissie naar het internationale ruimtestation ISS.

De lancering van ACES is een belangrijke mijlpaal voor de Europese wetenschap en internationale samenwerking in de ruimte. Met deze missie plaatsen we het meest nauwkeurige uurwerk dat ooit in een baan om de aarde is gebracht aan boord van het internationale ruimtestation ISS – nieuwe grenzen openen in fundamentele fysica, tijdoverdracht en wereldwijde synchronisatie. ACES is een lichtend voorbeeld van wat Europa kan bereiken als we geavanceerde technologie, wetenschappelijke ambitie en sterke partnerschappen combineren”, zegt Daniel Neuenschwander, directeur Human & Robotic Exploration bij ESA.

ACES is een volledig Europese missie onder leiding van ESA, met Airbus als hoofdaannemer. De twee klokken, PHARAO en de Space Hydrogen Maser (SHM), werden gebouwd door het Franse ruimteagentschap CNES en Safran Timing Technologies in Zwitserland. Samen zullen deze ultraprecieze klokken een tijdsignaal genereren dat zo nauwkeurig is dat ACES in 300 miljoen jaar slechts één seconde zou verliezen. Het tijdoverdrachtssysteem is gebouwd door TimeTech in Duitsland en zal microgolf- en laserverbindingen gebruiken om de tijd tussen de ruimte en de aarde te synchroniseren met een nauwkeurigheid die veel verder gaat dan de huidige systemen. De missie zal worden uitgevoerd vanuit CADMOS (Frankrijk) en het controlecentrum van Columbus (Duitsland).

Later deze week, momenteel gepland voor 25 april, zal de robotarm van het station ACES installeren op de External Payload Facility van ESA’s Columbus-module, in de nadir (naar de aarde gerichte) positie. Tijdens zijn 30 maanden durende missie wil ACES ten minste tien uitgebreide meetsessies uitvoeren, elk van 25 dagen, terwijl het 16 keer per dag in een baan om de aarde draait. Bron: ESA.