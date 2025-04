De groene komeet C/2025 F2 SWAN lijkt te desintegreren

door

Het leek zo mooi te worden, de groene komeet C/2025 F2 SWAN, die eind maart door diverse amateurs was ontdekt op foto’s van de Solar Win Anisotropies (SWAN) camera aan boord van de SOHO zonne-observatie satelliet, léék een mooi object aan de hemel te worden – een mooi object voor in de verrekijker. Maar de laatste dagen wijst alles er op dat de komeet aan het desintegreren is, d.w.z. aan het uiteenvallen in stukken. En dat is niet zo gek bij een komeet, want komeet Swan is op weg naar zijn perihelium op 1 mei a.s. het punt dat hij het dichtste bij de zon komt (tot 50 miljoen km afstand), en dat betekent dat het steeds warmer wordt. Er zijn kometen die dat perihelium weten te overleven, maar komeet Swan behoort daar niet bij. De laatste dagen hebben waarnemers gezien dat de komeet min der helder werd en dat wijst er op dat ‘ie in stukken uiteen is gevallen. Op de website van Guido van Buitenen wordt komeet Swan al als gedesintegreerd bestempeld. Op 16 april was zijn helderheid +8,1m, vandaag is het nog maar +8,9. Kortom, ook deze komeet gedraagt zich zoals David Levy het ooit omschreef: kometen zijn net als katten: ze hebben een staart en zijn eigenzinnig. Oftewel, ze gedragen zich niet altijd volgens verwachting.

Bron: Earthsky.