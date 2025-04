NASA’s Lucy heeft planetoïde Donaldjohanson van dichtbij gefotografeerd

door

Afgelopen zondag – 20 april 2025 – vloog NASA’s ruimteverkenner Lucy op slechts 960 km langs de planetoïde Donaldjohanson. Die planetoïde is zelf weer een fragment van een grotere planetoïde, waar ‘ie zich 150 miljoen jaar geleden van afsplitste. Uit foto’s gemaakt met Lucy’s L’LORRI camera blijkt Donaldjohanson 8 km lang te zijn en 3,5 km op zijn breedst en heeft ‘ie de vorm van een soort bowling pin, een uit twee delen bestaand lichaam. De opnames (plus video die op basis daarvan gemaakt werd) laten zien dat Lucy het uitstekend doet. Zijn voornaamste doel is de planetoïde Eurybates, net als Donaldjohanson gelegen in de hoofdgordel van planetoïden tussen de banen van Mars en Jupiter. Die ontmoeting zal plaatsvinden in augustus 2027. Bron: NASA.