Astronomen voorspellen dat ons meest nabije sterrenstelsel mogelijk uit elkaar wordt gescheurd (video)

Een team astronomen heeft recent bewijs gevonden dat een van de voor de aarde meest nabij gelegen sterrenstelsels aan flarden zal worden gescheurd door zijn kosmisch buur-sterrenstelsel. De Kleine Magelhaense Wolk (KMW), gelegen op ongeveer 200.000 lichtjaar van de aarde, is een dwergsterrenstelsel dat, samen met zijn buur, de Grote Magelhaense Wolk (GMW), gravitationeel gebonden is aan onze Melkweg. De twee satellietsterrenstelsels draaien zijlings aan de Melkweg, en zullen over een paar miljard jaar botsen en samensmelten met de Melkweg. Maar vóór die datum in de verre toekomst, heeft een nieuwe analyse van sterpatronen onthuld dat de KMW, een ander lot te wachten staat: uiteengereten worden door de GMW. Deze sombere voorspelling werd op 10 april gepubliceerd in The Astrophysical Journal Supplement Series. Van het onderzoek is een video op YT gemaakt, zie hieronder.

“Toen we dit resultaat voor het eerst kregen, vermoedden we dat er een fout in onze analysemethode zat“, aldus co-auteur Kengo Tachihara, astronoom aan de Universiteit van Nagoya in Japan, echter bij nadere beschouwing bleken de resultaten onbetwisbaar, en het team was uitermate verrast. Samen met onze Melkweg en de Grote Magelhaense Wolk maakt de Kleine Magelhaense Wolk deel uit van de Lokale Groep, een verzameling van ongeveer 30 sterrenstelsels in onze kosmische achtertuin. De driehoekige strook van een paar honderd miljoen sterren in de KMW is relatief klein, met een diameter van ‘slechts’ 7000 lichtjaar vergeleken met de diameter van 100.000 lj. van de Melkweg. De strook cirkelt eens in de 900 miljoen jaar om de GMW en ongeveer eens in de 1,5 miljard jaar om de Melkweg.