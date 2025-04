Hoera, Hubble is jarig: hij draait al 35 jaar om de aarde

door

De ruimtetelescoop Hubble, genoemd naar de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble, draait sinds de lancering door NASA en ESA op 24 april 1990 als een kunstmaan rond de aarde. Dat betekent dat hij morgen precies 35 jaar wordt! En zoals bij alle voorgaande keren staan de NASA en ESA stil bij de verjaardag en wel door ‘m met één of meerdere bijzondere foto’s gemaakt met Hubble te vieren. Dit keer doen ze dat door maar liefst vier foto’s te publiceren, die met Hubble gemaakt zijn en die je hierboven als compositie en hieronder los ziet. Het gaat om foto’s (met de klok mee) van Mars, de planetaire nevel NGC 2899, het sterrenstelsel NGC 5335 en een deel van de Rosettenevel.

In alle jaren dat er met Hubble wetenschappelijke waarnemingen zijn gedaan (dat ergens in 1993 begon – de eerste jaren zag ‘ie nogal wazig) heeft ‘ie dankzij 1,7 miljoen waarnemingen bij elkaar 55.000 astronomische objecten waargenomen en dat heeft meer dan 400 terabyte aan gegevens opgeleverd. Er zijn op basis van de warnemingen met Hubble meer dan 22.000 wetenschappelijke artikelen verschenen en die zijn tot februari dit jaar meer dan 1,3 miljoen keer geciteerd. Mocht je als sterrenkundige ook waarnemingen met Hubble willen doen moet je geduld hebben: het aantal verzoeken om waarneemtijd is zes keer hoger dan de beschikbare tijd. Hubble, gefeliciteerd met de verjaardag en dat je nog maar veel jaren wetenschappelijk werk mag doen en fantastische foto’s mag maken! Bron: ESA.