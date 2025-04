Wellicht kan Webb nooit aanwijzingen voor buitenaards leven vinden

door

Een week geleden hadden we hier het nieuws dat men met de Webb ruimtetelescoop mogelijk aanwijzingen had gevonden voor buitenaards leven op de planeet K2-18b, een dag later gevolgd door kritiek op die claim. Het zou gaan om de mogelijke detectie van dimethyl sulfide (DMS) en/of dimethyl disulfide (DMDS) in de atmosfeer van K2-18b, een exoplaneet 2,6 maal zo groot als de aarde en 8,6 keer de massa van de aarde. De kritiek was niet alleen dat het sterk de vraag is of ze DMS en DMDS daadwerkelijk hebben gedetecteerd, maar ook dat als het inderdaad gaan om DMS en DMDS helemaal niet zeker is of die gassen er door leven zijn gekomen.

Webb is destijds gebouwd om vier grote thema’s te bestuderen en eentje daarvan is ‘Planetary Systems and the Origins of Life’. Binnen dat thema was de hoop dat ze met Webb mogelijk biosignaturen zouden kunnen detecteren, maar dat het lastig zou worden was vanaf het begin al duidelijk. Recent is een nieuw artikel hierover verschenen en wel van Sara Seager (MIT) en haar collega’s. In hun artikl zeggen ze dat we de hoop op moeten geven dat we met Webb een atnmosferische ‘silver bullet’ zullen vinden, een biosignatuur van buitenaards leven. Op zich zou Webb dat met transmissie spectroscopie wel kunnen, maar het probleem is dat de planeten om rode M-dwergsterren moeten draaien, omdat grotere sterren door hun licht teveel ruis in het spectrum opleveren, en die M-dwergen veel actiever zijn dan de zon en dat ook weer ruis oplevert. Zo kunnen de vlekken op M-dwergen de transmissie spectra vervuilen, zoals in de illustratie hieronder te zien is.

Seager en haar collega’s komen met drie duidelijke criteria om vast te kunnen stellen of een biosignatuur betrouwbaar is (ik laat ‘m even onvertaald):

Detection: Is the signal robust? Attribution: Are the spectral features correctly attributed to the appropriate gas(es)? Interpretation: How reliable are the derived planetary properties?

In het geval van de detectie van DMS en DMDS bij K2-18b vinden ze dat de claim geen van deze kriteria kan doorstaan. En over toekomstige detecties zijn ze somber: “We conclude with the sobering realization that with JWST, we may never be able to definitively claim the discovery of a biosignature gas in an exoplanet atmosphere.”

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Sara Seager et al, Prospects for Detecting Signs of Life on Exoplanets in the JWST Era, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.