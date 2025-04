Filmtheater Hilversum en Bram Roza lanceren eerste Nederlande UFO filmfestival

door

De 2de juli staat sinds 1947 jaarlijks wereldwijd in het teken van ongeïdentifceerde vliegende objecten, kortweg UFO’s. Die datum is bekend van de Roswell UFO crash. Dit jaar op de 2de juli, alsook op zaterdag 5 juli en zondag 6 juli vindt voor het eerst in Nederland een filmfestival plaats dat volledig in het teken staat van UFO’s en aanverwante onderwerpen (Eng. UAP’s genoemd, ‘Unidentified Anomalous/Aerial Objects). Deze eerste editie van dit festival vindt plaats in Filmtheater Hilversum, onder de titel ‘Unidentified Anomalous Pictures – International Film Festival (UAP IFF). Het festival vertoont documentaires, speelfilms en korte films die de buitenaardse hypothese maar ook meer exotische theorieën zullen behandelen.

De initiatiefnemers zijn Bram Roza (oprichter van UFO Meldpunt Nederland en regisseur van de succesvolle Nederlandse documentaire De UFO’s van Soesterberg) en Marloes den Hoed (hoofd programma Filmtheater Hilversum). Beiden vinden dat het onderwerp UAP/UFO’s in Nederland meer oprechte aandacht verdient. “Het festival heeft als doel om een serieus, open en nieuwsgierig gesprek te stimuleren over een fenomeen dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt – niet alleen binnen de populaire cultuur, maar ook in wetenschappelijke en politieke kringen.”. Zie hier de recensie op Astroblogs van Bram Roza’s documentaire.

Het onderwerp heeft met name meer aandacht verkregen vanwege het baanbrekende artikel van Leslie Kean, Ralph Blumenthal en Helen Cooper, zij schreven Glowing Auras and Black Money;The Pentagon ’s Mysterious UFO Program in The New York Times, waarin het Pentagon haar UFO-onderzoekprogramma onthulde en het Amerikaanse ministerie van defensie (DoD), het bestaan van UAP’s erkende. Filmtheater Hilversum zocht al eerder de samenwerking met Bram Roza op. In november 2023 vond de première van zijn internationaal bekroonde documentaire De UFO’s van Soesterberg plaats tijdens het jaarlijks terugkerende Filmfestival Hilversum, waarna de documentaire wegens succes nog vele malen op volledig uitverkochte zalen kon rekenen.

Voor de meeste festivalfilms zijn al tickets te koop: de splinternieuwe documentaires The Alien Perspective (tevens openingsfilm) en Experiencer, de Franse speelfilm Valensole 1965, klassiekers E.T. – The Extra Terrestrial (1982) en Close Encounters of the Third Kind (1977) en familiefilm Elio (Pixar).

Er worden tijdens het festival ook lezingen aangeboden met verschillende auteurs, wetenschappers en deskundigen. Tijdens het festival zullen onder anderen dichter en filosoof Lieke Marsman (Op een andere planeet kunnen ze me redden), auteur en theoloog Taede Smedes (We zijn (misschien) niet alleen: UFO’s toen en nu) en filmjournalist Roel Haanen lezingen geven. Naast losse tickets zal het mogelijk zijn om een dagpas voor zaterdag 5 juli of zondag 6 juli aan te schaffen. Het complete programma wordt in mei bekend gemaakt op de website van Filmtheater Hilversum: www.filmtheaterhilversum.nl