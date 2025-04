Enorme moleculaire gaswolk ontdekt vlakbij het zonnestelsel

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om een enorme moleculaire gaswolk te ontdekken op relatief nabije afstand van het zonnestelsel, slechts 300 lichtjaar van ons verwijderd. Het is een gaswolk van voornamelijk moleculair waterstof (H₂, ook wel diwaterstof genoemd), van waaruit in de toekomst nieuwe sterren kunnen ontstaan. Blakesley Burkhart (Rutgers University–New Brunswick) en haar team deden de ontdekking en zij noemen de gaswolk Eos, de Griekse godin van de dageraad. Ondanks zijn nabijheid was de gaswolk nooit eerder waargenomen en het was pas nadat ze met de FIMS-SPEAR (van fluorescent imaging spectrograph) aan boord van de Koreaanse satelliet STSAT-1 de ultraviolette emissie van het gas detecteerden dat Eos werd ontdekt. En dat is best opmerkelijk, want als wij de zon met ons blote oog zouden kunnen zien dan zou hij de omvang hebben van veertig volle manen (!). De waterstofmoleculen in Eos fluoresceren en daardoor zenden ze straling uit in het verre UV spectrum.

Credit: Thomas Müller (HdA/MPIA) and Thavisha Dharmawardena (NYU)

Eos heeft naar schatting een massa van 3.400 keer die van de zon. Hij ligt aan de rand van de Lokale Bel, een holte in de Orionarm van het Melkwegstelsel, waarin het zonnestelsel zich sinds vijf tot tien miljoen jaar in bevindt. Men schat in dat de moleculaire gaswolk in ongeveer zes miljoen jaar verdampt is. Het waterstof in de wolk stamt uit de tijd van de oerknal, dus is primordiaal zoals dat heet, met een leeftijd van 13,6 miljard jaar. Dankzij Eos zijn de sterrenkundigen nu in staat om voor het eerst zo’n moleculaire wolk van nabij waar te nemen en te kijken hoe zich daarin nieuwe sterren kunnen vormen.

Meer over de ontdekking van Eos is te lezen in het vakartikel A nearby dark molecular cloud in the Local Bubble revealed via H2 fluorescence, Nature Astronomy (2025).

Bron: Phys.org.