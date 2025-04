Biomassa-satelliet gelanceerd om koolstof in bossen te tellen

door

ESA’s baanbrekende biomassa-satelliet, ontworpen om ongekende inzichten te bieden in de bossen van de wereld en hun cruciale rol in de koolstofcyclus van de aarde, is gelanceerd. De satelliet steeg op 29 april om 11:15 CEST (06:15 lokale tijd) op aan boord van een Vega-C-raket vanaf de Europese ruimtehaven in Kourou, Frans-Guyana.

Minder dan een uur na de lancering scheidde Biomass zich af van de bovenste trap van de raket. Om 12.27 uur CEST ontvingen de satellietcontrollers van ESA’s European Space Operations Centre in Duitsland het allerbelangrijkste eerste signaal, doorgegeven via het Troll-grondstation op Antarctica, dat Biomass werkt zoals verwacht in een baan om de aarde.

De verkeersleiders zullen de komende dagen besteden aan het uitvoeren van de fase ‘lancering en vroege baan’, waarbij ze nauwgezet controleren of alle systemen correct functioneren.

Deze kritieke fase omvat ook een reeks ingewikkelde manoeuvres om de 12 meter brede gaasreflector van de satelliet in te zetten, ondersteund door een giek van 7,5 meter. Zodra deze fase is voltooid, zal Biomass zich aansluiten bij de portefeuille van baanbrekende missies die worden uitgevoerd vanuit het missiecontrolecentrum van ESA.

De biomassa-missie, die de eerste P-band synthetische apertuurradar in de ruimte aan boord heeft, is ontworpen om cruciale informatie te leveren over de toestand van onze bossen en hoe ze veranderen, en om onze kennis van de rol die bossen spelen in de koolstofcyclus te vergroten.

Bossen spelen een cruciale rol in de koolstofcyclus van de aarde door grote hoeveelheden koolstofdioxide te absorberen en op te slaan, waardoor de temperatuur van de planeet wordt gereguleerd. Ze worden vaak ‘groene longen van de aarde’ genoemd en absorberen jaarlijks ongeveer 8 miljard ton koolstofdioxide. Door ontbossing en degradatie – vooral in tropische gebieden – komt opgeslagen koolstof echter weer vrij in de atmosfeer, waardoor de klimaatverandering verergert.

Een grote uitdaging voor wetenschappers en beleidsmakers is het gebrek aan nauwkeurige gegevens over hoeveel koolstofbossen opslaan en hoe deze voorraden veranderen als gevolg van factoren zoals stijgende temperaturen, toenemende kooldioxidegehaltes in de atmosfeer en door de mens veroorzaakte veranderingen in landgebruik.

Biomass is de eerste satelliet die is uitgerust met een P-band synthetische apertuurradar, die in staat is om bosluifels binnen te dringen om houtachtige biomassa te meten – stammen, takken en stengels – waar de meeste boskoolstof wordt opgeslagen. Deze metingen fungeren als een proxy voor koolstofopslag, waarvan de beoordeling het primaire doel van de missie is.

Gegevens van biomassa zullen de onzekerheden in schattingen van koolstofvoorraden en fluxen aanzienlijk verminderen, inclusief die met betrekking tot verandering in landgebruik, bosverlies en hergroei. Bron: ESA.