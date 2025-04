Geef jezelf ruimte vanavond!

door

Doe eens wat anders en geef jezelf wat ruimte!

Vanavond (wo 30 april) zijn de omstandigheden ideaal om, voor het slapen gaan, je blik te verruimen (overdrachtelijk en letterlijk)! De sterren en planeten staan er namelijk mooi bij én het is nu reuze makkelijk om zelf de sterrenhoop M44 te bekijken met een eenvoudige verrekijker. Het blijft met dit heerlijke weer ook ’s avonds aangenaam om buiten te vertoeven, dus pak je verrekijker uit de kast, maak een avondwandelingetje, en richt je blik op de westelijke hemel.

De sterrenhemel in westelijke richting (daar waar min of meer de zon onder is gegaan en de maan nu schijnt) staat er prachtig bij, met een aantal heldere sterren. Het meest opvallend zijn de maan en de planeet Jupiter en die trekken in de sociale media alle aandacht.

Maar er is nog iets bijzonders te zien. Hoger aan de hemel staan de Tweelingsterren Pollux en Castor en daar een eindje links van staat de planeet Mars, die er uit ziet als een oranjerode ster. Richt hier je verrekijker op en zie daar, net links van Mars, in hetzelfde beeldveld zie je een kluitje van sterren: de open sterrenhoop M44 in sterrenbeeld Kreeft.

M44 is onder goed donkere omstandigheden met het blote oog te zien als een wazig wolkje met een diameter van ongeveer 1 graad. In de Oudheid had dit object daarom al de aandacht getrokken en de bijnaam ‘Preasepe’ (Kribbe) gekregen. Kribbe is Oudhollands voor voerbak. Hipparchus, een bekende Griekse astronoom uit de Oudheid noemt M44 ‘Nephelion’ (kleine wolk) in zijn catalogus van sterren. De ware aard van Preasepe kwam naar voren toen Galileo Galilei in het jaar 1610 voor het eerst een telescoop(je) op het raadselachtige wolkje richtte. Hij was verrast en verrukt met het beeld: een glinsterende verzameling sterren.

Professionele metingen geven aan dat er bij elkaar minstens duizend sterren bij horen. Op een afstand van 600 lichtjaar zien wij met de verrekijker de helderste leden van de groep.

Zie je de sterrenhoop, dan treed je in de voetsporen van Galileo! Eén goedgerichte blik door een verrekijker verraadt onmiddellijk dat het wolkje het gezamenlijke licht is van een flinke verzameling sterren. En Mars maakt het nu makkelijk om goed te richten.

Zie je dit bericht te laat, of is het vanavond bewolkt? Dan kun je de komende avonden in de herkansing, want Mars beweegt komende dagen zelfs nog verder in dezelfde kijkrichting van M44. In de nacht van 3 op 4 mei komt de maan er ook vlakbij staan. Na 5 mei beweegt Mars steeds iets verder van de sterrenhoop af, maar nog steeds kun je het stel een aantal avonden in één verrekijkerbeeld vangen.

bron: astroflex.nl

Klik hier als je meer weten over sterrenkijken met een verrekijker.