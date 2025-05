Mars en de Kribbe in beeld vanuit Laché

door

Astroblogger Paul Bakker wees ons er twee dagen geleden al op: kijk ’s avond omhoog en bekijk de mooie samenstand van Mars met M44, alias de Kribbe, de open sterrenhoop in het sterrenbeeld Kreeft. En gisteravond deed ik dat vanuit Laché, in de Franse Morvan (Bourgondië). Het begon weliswaar bewolkt te raken, maar ik kon Mars en M44 toch nog goed door de ijle bewolking zien. Met mijn meegebrachte astrospul (ASKAR Fra400 quintuplet F5,6 refractor, Player One Poseidon C-Pro, ZWO ASI220MM Mini guide camera, ZWO Mini Guide Scope, Skywatcher Star Adventurer Gti montering) heb ik de samenstand vast kunnen leggen. De sensor van de Poseidon heeft een groot beeldveld, dus ik kon ze gemakkelijk ‘vangen’. Ik heb tien opnames gemaakt van tien seconden elk en die vervolgens gestacked in Siril en bewerkt in GraXpert. Je ziet het: Mars is met een helderheid van +1m zwaar overbelicht (met rechtsonder van Mars de heldere ster η Cancri), maar ja dat moest wel, anders kreeg ik de Kribbe er niet op, die je linksonder ziet. Vanavond staat Mars geloof ik nog dichterbij de sterrenhoop, maar of ik die vast kan leggen betwijfel ik, want het begint hier te betrekken.