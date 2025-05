Chandra en MeerKAT ontdekken de oorzaak van een breuk in een ‘galactisch bot’

door

In het centrum van de Melkweg – pakweg 26.000 lichtjaar van ons vandaan – komen langwerpige filamenten voor die zichtbaar zijn in het radiogolfgebied van het spectrum en die doen denken aan botten, vandaar dat ze ook wel ‘galactische botten’ worden genoemd. De botten zijn in werkelijkheid stromen van heet gas, waarvan de langwerpige structuur in stand wordt gehouden door magnetische velden. Als de energierijke deeltjes van het gas de veldlijnen volgen zenden ze radiostraling uit. Eén van de galactische botten is G359.13142-0.20005 (kortweg G359.13) – ook wel ‘de slang’ genoemd – en opvallend detail in dat bot is dat er halverwege iets van een breuk in zit.

Recente waarnemingen gedaan met NASA’s röntgen-ruimtetelescoop Chandra en met de MeerKAT radiorelescoop in Zuid-Afrika laat zien wat de oorzaak van die breuk is: een pulsar precies in het bot. Die pulsar (genaamd pulsar G359, feitelijk een zeer snel roterende neutronenster) is in botsing gekomen met het gas in G359.13 en wel met een vaartje van 2 tot 3 miljoen km/u. G359.13 is 230 lichtjaar lang en bij de plek waar de pulsar inslaat is het magnetisch veld flink verstoort en dat lijkt gezien vanaf de aarde op een breuk in het kosmische bot.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Farhad Yusuf-Zadeh (Northwestern University), Jun-Hui Zhao (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian), Rick Arendt (University of Maryland, Baltimore County), Mark Wardle (Macquarie University, Australia), Craig Heinke (University of Alberta), Marc Royster (College of the Sequoias, California), Cornelia Lang (University of Iowa), and Joseph Michail (Northwestern), dat verschenen is in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bron: NASA.