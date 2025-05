Zware elementen zoals goud komen mogelijk van uitbarstingen van magnetars

door

Recente berekeningen laten zien dat zware elementen zoals goud, uranium en platinum direct afkomstig zijn van magnetars die uitbarstingen meemaken. Tot enkele jaren geleden had men geen idee waar die elementen precies geproduceerd worden (behalve dan bij samensmeltende neutronensterren, die bij een ‘kilonova’ botsen), maar het onderzoek door sterrenkundigen van de Ohio State University laat zien dat mogelijk 10% van alle zware elementen in de melkweg afkomstig is van magnetars. Dat zijn neutronensterren met een extreem krachtig magnetisch veld. Lang is al bekend dat zware elementen ontstaan bij het zogeheten r-process (van rapid-neutron capture process). Dat proces werd in 2017 al waargenomen bij een botsing van twee neutronensteren, waarbij zwaartekrachtsgolven werden geproduceerd, die met de LIGO detector zijn gedetecteerd. Maar nu blijkt dat ze ook zijn geproduceerd in een uitbarsting van de magnetar genaamd SGR 1806-20. Die maakte twintig jaar geleden een uitbarsting mee, om precies te zijn op 27 december 2004 (!) – ik heb er al eens in 2009 over geschreven. Dat was een verschrikkelijke grote uitbarsting, die niet alleen door talloze instrumenten werd waargenomen, maar die ook de bovenste laag van de aardatmosfeer deels ioniseerde en die op het oppervlak van de maan weerkaatste (!!). Todd Thompson en zijn team hebben de data van die explosie nog eens bestudeerd en daaruit blijkt nu dat er toen pook een r-process optrad en er zware elementen werden geproduceerd en verspreid in de ruimte.

Bron: OSU.