Proba-3 bereikt nauwkeurig formatievliegen

door

Voor het eerst werden twee ruimtevaartuigen in een baan om de aarde tot op de millimeter nauwkeurig uitgelijnd en behielden ze hun relatieve positie gedurende enkele uren zonder enige controle vanaf de grond. De Proba-3-missie van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA heeft zijn ambitieuze doel bereikt toen zijn twee ruimtevaartuigen, de Coronagraph en de Occulter, in perfecte formatie 150 meter uit elkaar vlogen en een enkel gigantisch ruimtevaartuig simuleerden.

Eerder dit jaar werd de eerste stap van de missie succesvol afgerond. Het operationele team, bestaande uit ingenieurs van ESA en haar nauw samenwerkende industriële partners, kwam samen in het European Space Security and Education Centre van het agentschap in Redu, België. Met behulp van een set positioneringsinstrumenten waren ze in staat om de twee ruimtevaartuigen in formatie uit te lijnen en ze te volgen terwijl ze autonoom hun relatieve positie behielden. Nu, na meer finetuning en testen, heeft het team de gewenste precisie bereikt, waardoor Proba-3 ’s werelds allereerste precisieformatievliegmissie is.

Het uiteindelijke doel is dat de twee ruimtevaartuigen op één lijn komen met de zon, zodat de 1,4 m grote schijf die door de Occulter wordt gedragen, een schaduw van 5 cm werpt op het optische instrument op de coronagraaf, waardoor het de zwakke zonnecorona kan bestuderen. De Proba-3-missie wordt geleid door ESA en samengesteld door een consortium onder leiding van het Spaanse Sener, met deelname van meer dan 29 bedrijven uit 14 landen en met belangrijke bijdragen van GMV en Airbus Defence and Space in Spanje en Redwire Space en Spacebel in België.

Het coronagraafinstrument is afkomstig van het Centre Spatial de Liège (CSL) en de wetenschappelijke gegevens zullen worden verwerkt door de Koninklijke Sterrenwacht van België. De missie werd op 5 december 2024 gelanceerd op een PSLV-XL-draagraket vanuit het Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, India. Bron: ESA.