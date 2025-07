Mogelijk zijn er donkere dwergen in het Melkwegcentrum en die kunnen donkere materie bevatten

door

Sterrenkundigen uit het verenigd koninkrijk en hawaï zijn recent met een nieuw idee gekomen: dat zich in het centrum van het Melkwegstelsel mogelijk ‘donkere dwergen’ bevinden, dat zijn bruine dwergsterren met een deel van hun massa bestaande uit donkere materie. Dwergsterren zijn al heel lang bekend: de meeste mensen weten het niet, maar de zon is ook dwergster, een gele dwerg. En er zijn ook rode dwergen, die iets lichter en koeler zijn. En dan zijn er ook bruine dwergen, maar dat zijn echter mislukte sterren, want met een massa van zo’n 8% van die van de zon zijn ze te licht om te komen tot ontbranding/fusie van waterstof in hun kern. Ze zenden daarom maar een heel klein beetje licht uit in het infrarood, door de warmte die ze uitstralen. Donkere materie is ook al lang bekend, maar dáárvan is het probleem dat het nog nooit direct is gedetecteerd en dat we daarom ook niet weten waaruit het bestaat. Eén van de kandidaten voor donkere materie zijn de Weakly Interacting Massive Particles (WIMP’s), hypothetische zware deeltjes, die alleen via de zwaartekracht reageren, de allerzwakste natuurkracht.

Jeremy Sakstein (University of Hawai’i) en zijn collega’s denken nu dat de combinatie van bruine dwergen en WIMP’s de donkere dwergen kan opleveren. Met name in het Melkwegcentrum is er een dichte concentratie van zowel bruine dwergen als van WIMP’s. De dwergsterren kunnen door hun massa namelijk WIMP’s invangen en die kunnen zich dan in het centrum van de dwergen verzamelen. En dan zou het in theorie kunnen gebeuren dat de WIMP’s gaan annihileren, dat ze in interactie met elkaar komen en dan gaan ze licht produceren. Er zijn ook lichte kandidaatdeeltjes donkere materie, zoals axionen en steriele neutrino’s, maar die zijn te licht om tot annihilatie over te gaan. De vraag is vervolgens hoe je een gewone bruine dwerg kunt onderscheiden van een donkere dwerg. De sterrenkundigen denken een manier gevonden te hebben: kijk of er in het object lithium-7 wordt verbrand, een licht element. In bruine dwergen zou dat niet het geval zijn, maar in donkere dwergen zou dat wel kunnen gebeuren.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel genaamd Dark Dwarfs: Dark Matter-Powered Sub-Stellar Objects Awaiting Discovery at the Galactic Center, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (2025).

