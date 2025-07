Sterrenkundigen zien planeten in wording

door

Sterrenkundigen hebben centimetergrote ‘kiezels’ ontdekt die rond twee jonge sterren op 450 lichtjaar afstand wervelen. Ze onthullen de ruwe ingrediënten van planeten die zich al in banen als die van Neptunus uitstrekken. Dit deden ze in het kader van het PEBBLeS project, waarbij ze gebruik maakten van de e-MERLIN radioschotels in het Verenigd Koninkrijk. Eerder zijn al platte, roterende protoplanetaire stofschijven rondom sterren waargenomen én pas gevormde planeten, maar deze kiezels vormen een soort tussenstadium tussen die twee. De kiezels zijn gevonden in stofschijven rondom twee jonge sterren, DG Tau en HL Tau, die beiden zo’n 450 lichtjaar van de aarde staan. Het PEBBLeS project (dat staat voor Planet Earth Building-Blocks — a Legacy eMERLIN Survey) wordt geleid door Jane Greaves (Cardiff University). De kiezels in de schijf werden waargenomen tot afstanden van de sterren overeenkomend met de afstand van de planeet Neptunus tot de zon.

De waarnemingen werden gedaan met e-MERLIN, een zevental radiotelescopen die werken als een interferometer en die verspreid staan over een gebied met een lengte van 217 km in het VK. in de schijf rondom DG Tau vonden ze daarmee kiezelfs ter grootte van enkele centimeters. De resultaten van de waarnemingen aan de twee sterren werden deze week bekendgemaakt op de jaarlijkse bijeenkomst van de Royal Astronomical Society in Durham (VK). Bron: RAS.