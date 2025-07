De Adelaarsnevel (M16) vanuit het Sagittarius Observatorium [Update]

door

’s Avonds na 23.00 uur staat bij mij in de tuin het sterrenbeeld Slang laag in het zuiden. Dat sterrenbeeld bestaat uit twee delen en in eentje daarvan, in Serpens Cauda (cauda betekent staart) om precies te zijn, staat de beroemde Adelaarsnevel, ook wel Messier 16 (M16) genoemd. Hij is vooral beroemd vanwege de iconische foto die met de Hubble telescoop is gemaakt van de ‘zuilen der creatie’, de waterstofwolken met kosmisch stof die een broedplaats van nieuwe sterren zijn. Gedurende drie nachten heb ik M16 gefotografeerd, bij elkaar een kleine 2,5 uur aan opnames. Dat heb ik gedaan met mijn astrosetup hier in Dordrecht (het ⭐Sagittarius Observatorium⭐) en wel een ASKAR Fra400 quintuplet F5,6 refractor (brandpuntsafstand 400mm), een Player One Poseidon C-Pro (IMX571 sensor), ZWO ASI220MM Mini guide camera, ZWO Mini Guide Scope, Skywatcher Star Adventurer Gti montering en een SV220 H-Alpha/O-III 7nm narrowband filter.

De opnames werden gemaakt met NINA en de stacking en postprocessing werden gedaan in Siril, GraXpert en Gimp. Ik heb de opname ook opgestuurd naar de astrometry-bot op BlueSky, maar dat leverde niet veel anders op dan dit:

De Adelaarsnevel is een emissienevel (HII) op 5.700 lichtjaar afstand en hij omgeeft de jonge open sterrenhoop NGC 6611. Je ziet die sterren op de foto in het midden van de nevel staan. Ze zijn naar schatting zo’n 5,5 miljoen jaar oud, vergeleken met de zon (die 4,5 miljard jaar is) zijn de sterren piepjong. het zijn de hete, jonge sterren van NGC 6611 die de bron zijn van het door de nevel uitgezonden licht.

[Update] Ik heb er zojuist nog een aparte bewerking aan toegevoegd, waarbij de Hα en OIII straling van de Adelaarsnevel gebruikt werd. Dat leverde dit resultaat op: