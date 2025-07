Tuttle Capital’s alien tech belegging UFOD koerst door rookgordijn van tegenstrijdige berichten over UFO’s

Van AATIP, tot AARO, Amerikaans UAP-onderzoek wint aan momentum Het onderzoek naar UAP’s (Eng. Unidentified Aerial/Anomalous Phenomena) is met name in een stroomversnelling geraakt sinds het Amerikaans defensieappraat toegegeven heeft dat het in hezit is van authentiek beeldmateriaal m.b.t. UAP’s. Uit de besloten gelederen van de US Navy, volgde in september

Destijds stelde het DoD dat UAP’s met enige regelmaat in de buurt van legerbases gespot worden en daardoor een ernstig veiligheidsrisico vormen. In 2020 werd een nieuwe UAP-taskgroep opgericht, het UAPTF, maar deze taakgroep ging in 2021 reeds over in

Hoorzittingen, een nieuwe ‘Gouden Eeuw’ van UAP-onderzoek

In het kielzog van de rapportages over UAP’s, geïnstigeerd door het Amerikaanse DoD, voltrokken zich er ook enkele publieke hoorzittingen waarin getuigen verklaarden over hun informatie over UAP’s voor het Amerikaanse Congres. Opvallend was de hoorzitting van 17 mei j.l. 2022 in Washington D.C. Toen was er, – voor het eerst in 50 jaar – een hoorzitting voor het Amerikaans Congres over UAP’s. De verhoren handelden o.a. over de videobeelden van de marinevliegers en het eerste UAP-rapport, van juni ’21. Bij de hoorzitting kwam geen concreet bewijs van buitenaardse objecten boven tafel, maar het diende ook een ander doel; het stigma van meldingen afhalen. Andrew Carson (D-Indiana) stelde toen: “Te lang heeft het stigma dat verbonden is aan UAP‘s een goede analyse van inlichtingen in de weg gestaan. Piloten vermeden rapportage of werden uitgelachen toen ze dat deden. Ambtenaren van het DoD verwezen de kwestie naar de achterkamer of veegden het volledig onder het tapijt, uit angst voor scepsis vanuit de nationale veiligheidsgemeenschap.” Tijdens de hoorzitting gaven functionarissen van het Pentagon toe dat het aantal werkelijke UAP’s dat door piloten en militairen was gemeld, inmiddels was gestegen tot 400 (een stijging die Joseph Gradisher, in 2019 op History Channel reeds aankaartte).

Een andere hoorzitting vond plaats op 13 november 2024. ‘Heeft de Amerikaanse overheid het bestaan van UFO’s verdoezeld en geheime buitenaardse ontdekkingen gebruikt om haar eigen technologie te promoten? Dit was het vraagstuk dat centraal stond in deze publieke hoorzitting. Het Congres, gezeteld op Capitol Hill, Washington D.C., was erop gericht om meer transparantie over UFO’s en geassocieerde fenomenen aan het licht te krijgen. De hoorzitting was gezamenlijk georganiseerd door leden van het Congres c.q. subcommissies van het House Oversight Committee, en werd geleid door Nancy Mace, een republikeinse afgevaardigde van South Carolina. Deze commissies hoorden o.a. oud-inlichtingenofficier Luis Elizondo, journalist Michael Shellenberger, en voormalig majoor van de US Navy, Tim Gallaudet aan. Michael Shellenberger, oprichter van het nieuwsmedium Public, toonde geredigeerde rapporten van het Pentagon over UAPs. In 2023 was het met name David Grusch, oud-inlichtingenofficier van defensie, die in de belangstelling stond met zijn getuigenis als klokkenluider m.b.t. een UAP-doorpotaffiare. In juli ’23, getuigde hij voor het Amerikaanse Congres, zie het transcript, over een vermeende cover-up van de Amerikaanse regering m.b.t. het in bezit hebben van materiaal van gecrashte UFO’s, alsmede biologisch, en radioactief materiaal afkomstig van binnenuit de UFO’s.