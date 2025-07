Is de interstellaire komeet C/2025 N1 ATLAS waar te nemen door amateurs?

door

Recent werd voor de derde keer een interstellair object ontdekt dat afkomstig is van buiten het zonnestelsel en dat op snelle doorreis is door het zonnestelsel, de komeet 3I/ATLAS, ook bekend als C/2025 N1 ATLAS. Op dit moment staat de komeet op 4,2 Astronomische Eenheid afstand, da’s 4,2 keer de afstand aarde-zon, net binnen de baan van Jupiter op de rand van de twee sterrenbeelden Boogschutter en Slangendrager. Hij is nu van een schijnbare magnitude +17 á +18m, dat te zwak lijkt voor de meeste amateurkijkers. 3I/ATLAS zal op 29 oktober het perihelium bereiken, het punt het dichtste bij de zon en dan staat ‘ie op 1,36 AE van de zon. In de aanloop naar dat moment zal hij zwak zijn en in de schemering van juli tot en met oktober door de sterrenbeelden Slangendrager, Schorpioen, Weegschaal en Maagd gaan. Qua positie ten opzichte van de zon staat hij dan gunstig.

Maar ná het perihelium lijkt het gunstiger te worden. Zoals je in de afbeelding hierboven kan zien gaat hij in de periode oktober-december door de sterrenbeelden Maagd en Leeuw en het zou kunnen dat hij dan rond magnitude +11 of +12m wordt, hetgeen wel zichtbaar is in een amateur-telescoop óf te fotograferen. Hieronder zie je een voorspelling voor de helderheid van de komeet plus in de periode rond 1 juli de waargenomen helderheden, weergegeven met de zwarte stippen.

3I/ATLAS lijkt een héél oude komeet te zijn (geschatte leeftijd: ergens tussen 7,6 en 14 miljard jaar) en dat betekent dat hij miljarden jaren heeft rondgereisd in de ijskoude diepten van het heelal en dat er veel bevroren water in de komeetkern zit, dat kan verdampen als hij dicht in de buurt van de zon komt. Er zijn dus mogelijk ook uitbarstingen van de komeet te zien. Aan de andere kant zou de kern door de nadering tot de zon ook uit elkaar kunnen vallen en desintegreren. Kortom, komende maanden tot eind van het jaar moeten we deze bijzondere komeet goed in de gaten houden! Bron: Universe Today.