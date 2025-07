Amerikaanse regering schrapt CMB-S4 detector die op zoek zou gaan naar de kosmische inflatie

door

De Amerikaanse regering is zoals we weten hard bezig met bezuinigingen en het laatste slachtoffer daarvan is deze week bekend geworden: het CMB-S4 project, dat bedoeld was om in de ‘cosmic microwave background’ (CMB), de straling afkomstig van kort na de oerknal, op zoek te gaan naar een signaal van de komsische inflatie – lees deze blog over de potentie die CMB-S4 daarvoor had. De telescoop, die in het submillimeter-gebied van het spectrum kan kijken, zou gebouwd worden op de Zuidpool én in de Atacamawoestijn in Chili en de Amerikaanse overheid zou er $900 miljoen in steken. Maar die bijdrage is nu gestaakt. De twee overheidsinstanties National Science Foundation (NSF) en het Department of Energy (DOE) hebben gisteren een (niet ondertekend) bericht gestuurd aan de organisatoren en daarin was te lezen “DOE and NSF have jointly decided that they can no longer support the CMB-S4 Project.” Dat is uitermate teleurstellend, want in 2021 werd het project nog als #2 genoemd in een tienjarenplan, de ‘2020 Decadal Survey’. De CMB-S4 detector zou komen te bestaan uit maar liefst 550.000 microgolf-detectoren en daarmee zou men gaan speuren naar zogeheten B-mode polarisatie van primordiale zwaartekrachtgolven en die zouden ons dan meer kunnen vertellen over de relatie tussen de kosmische inflatie en de elementaire deeltjes zoals wij die kennen. Die inflatie was een – vooralsnog hypothetische – korte periode waarin het heelal een fractie na de oerknal exponentieel groeide en de energie voor die versnelde expansie kwam van het – net zo hypothetische- inflatonveld en het daarmee verbonden inflatondeeltje.

Betekent dit dat er helemaal geen speurtocht meer gaat komen naar de kosmische inflatie van kort na de oerknal? Nee, gelukkig zijn er nog andere instrumenten in aanbouw die hetzelfde doel hebben en waar (vooralsnog) geen plannen voor bestaan om die te cancellen: het Simons observatorium en LiteBIRD. We houden onze hoop daarop gevestigd. Bron: Science.