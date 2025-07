Geluidsgolven van kort na de oerknal geven aan dat we inderdaad in een grote leegte in het heelal leven

door

Het idee is al veel eerder geopperd: dat het Melkwegstelsel gelegen is in een grote ‘leegte’ in het heelal (Engels: ‘void’), een ruimte waarin er relatief minder sterrenstelsels voorkomen dan elders. Lees deze slinger aan Astroblogs over die leegten. Het was een tijdje stil rondom deze opvatting, maar recent is hij weer opgepopt en wel op de National Astronomy Meeting (NAM) van de Royal Astronomical Society in Durham, welke vorige week werd gehouden. Daar werden door Indranil Banik (University of Portsmouth) de resultaten bekendgemaakt van onderzoek aan de zogeheten baryon acoustic oscillations (BAO’s), dat zijn golven in het hete plasma in het vroege heelal, die zich als uitdijende geluidsgolven in een medium gedroegen en die zich vanuit een centraal punt naar buiten toe verspreidden. Die golven met verhoogde dichtheid in het plasma breiden zich uit tót het moment dat het plasma door het uitdijende heelal zo ver was afgekoeld dat de elektronen en atoomkernen konden fuseren tot neutrale atomen, hetgeen 380.000 jaar na de oerknal gebeurde, toen het plasma 3000K heet was. Toen stopten die BAO’s met groeien en hadden ze een bepaalde grootte, die als het ware ‘bevroor’. Omdat de dichtheid in de golven groter was dan elders groeiden die golven later uit tot de plekken waar zich meer sterrenstelsels zich bevinden en het zijn die BAO’s die in 2005 voor het eerst werden ontdekt. De grootte van de BAO’s is circa 490 miljoen lichtjaar. Dat is groter dan 380.000 jaar na de oerknal, maar dat kan verklaard worden uit de uitdijing van het heelal. Daarmee vormen de BAO’s een uitstekend hulpmiddel om afstanden in het heelal en daarmee ook de uitdijingssnelheid van het heelal te meten.

Banik en zijn team heben alle informatie van de BAO’s die de afgelopen twintig jaar is verzameld bekeken en geanalyseerd en de uitkomst is dat het er inderdaa dop lijkt dat wij ons bevinden in een kosmische leegte van ongeveer één miljard lichtjaar in doorsnede, een gebied waarin de dichtheid van materie zo’n 20% lager is dan het gemiddelde in het heelal. De sterrenkundigen hebben We hebben aangetoond dat de waarschijnlijkheid van een model met leegten ongeveer honderd miljoen keer groter is dan die van een model zonder leegten, met parameters die zijn ontworpen om te passen bij de CMB-waarnemingen die zijn gedaan door de Planck-satelliet, de zogenoemde ‘homogene Planck-kosmologie’. Als we inderdaad in een kosmische leegte zouden leven (hetgeen nog wel bevestigd moet worden) dan zou dat kunnen betekenen dat hier de versnelling van ons deel van het heelal sneller gaat dan elders en dat zóu een oplossing kunnen zijn voor de welbekende Hubble-spanning. Bron: Science Daily.