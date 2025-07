Mogelijk is een ‘Direct-collapse’ van een superzwaar zwart gat gezien en wel in het Infinity stelsel

door

Recente waarnemingen gedaan door een team van sterrenkundigen onder leiding van Pieter van Dokkum (Yale) laten zien dat men mogelijk voor het eerst getuige is van de vorming van een superzwaar zwart gat door een zogeheten ‘direct collapse’. Het gaat om twee sterrenstelsels die met elkaar in botsing zijn en die samen het Infinity (∞) stelsel worden genoemd. Beide stelsels hebben een kern, maar het waargenomen superzware zwarte gat bevindt zich niet in één van deze centra, maar precies tussen de twee stelsels in. In de centra van de stelsels bevinden zich ook superzware zwarte gaten, maar nu is er dus een derde superzwaar zwart gat bijgekomen. Het Infinity stelsel werd onderzocht in het kader van de COSMOS-Web survey, waarbij ze met de Webb ruimtetelescoop naar sterrenstelsels in het vroege heelal kijken. De waarnemingen werden vervolgens vergeleken met die van het W.M. Keck Observatorium, de Very Large Array en de Chandra röntgen-ruimtetelescoop.

Men denkt dat het derde superzware zwarte gat exact tussen de twee botsende stelsels in nog maar pas geleden is gevormd. Voor de vorming van superzware zwarte gaten bestaan twee theorieën. De ene is de ‘light seeds’ theorie, die ervan uitgaat dat zware zwarte gaten ontstaan uit botsende en samensmeltende kleinere zwarte gaten, hetgeen uiteindelijk leidt tot de vorming van een superzwaar zwart gat. Deze theorie vergt veel tijd om zo’n superzwaar zwart gat te vormen. De andere theorie is die van de ‘heavy seeds’ of ‘direct collapse’, waarbij een superzwaar zwart gat ontstaat doordat een enorme wolk van gas in snelle tijd ineenstort door de zwaartekracht, een theorie die voorgesteld is door Priyamvada Natarajan (ook Yale). Van Dokkum en zijn team denken dat het laatste model nu gaande is in Infinity stelsel. De botsing van de twee stelsels zorgt ervoor dat het intergalactische gas gecomprimeerd wordt en dat heeft kennelijk geleid tot een korstondige directe collaps van het gas.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Pieter van Dokkum et al, The ∞ Galaxy: A Candidate Direct-collapse Supermassive Black Hole between Two Massive, Ringed Nuclei, The Astrophysical Journal Letters (2025).

Bron: Phys.org.