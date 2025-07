De Olifantenslurfnevel vanuit het Sagittarius observatorium

door

De Olifantenslurfnevel (IC 1396) is een complex van emissienevels en een jonge stercluster in het noordelijke sterrenbeeld Cepheus, gelegen op 2400 lichtjaar van de aarde. De slurf van déze kosmische olifant is meer dan 20 lichtjaar lang en je ziet ‘m op de foto links van het midden, de horizontaal lopende sliert. Eigenlijk is het een dichte, donkere globule, met een rand die wordt opgelicht. In het midden van de nevel staat de ster HD 206267A (feitelijk zijn ’t drie sterren vlakbij elkaar, iets rechts van de Olifantenslurf) en de hele nevel wordt tot lichten gebracht door de ionisatie van deze ster. Ik heb de nevel gedurende drie avonden vanuit m’n tuintje in Dordrecht gefotografeerd, in totaal leverde dat 40 foto’s van drie minuten op, dus twee uur aan opnames. Die zijn gestacked en bewerkt in Siril, GraXpert en Gimp. Ik heb voor de foto’s een Hα/OIII filter gebruikt. Bij een ‘gewone’ bewerking kreeg ik de foto die je hierboven ziet. Ik heb ‘m ook op een andere manier bewerkt, namelijk door de Hα en OIII signalen eruit te halen. Die heb ik dan vervolgens weer omgezet in RGB (rood, groen, blauw) en wel met behulp van PixelMath in Siril. Ik heb daarbij voor rood de Hα gebruikt, voor blauw de OIII en voor groen heb ik deze formule gebruikt: 0.6*Hα+0.4*OIII. Je komt op internet ook andere varianten van de formule tegen, maar deze geeft mij wel een mooi resultaat, welke je hieronder ziet.