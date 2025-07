Gemini Noord heeft komeet 3I/ATLAS op de korrel

door

Sterrenkundigen hebben met de grote Gemini Noord telescoop op Hawaï recent foto’s gemaakt van komeet 3I/ATLAS, het derde interstellaire object dat een bezoek brengt aan ons zonnestelsel. Karen Meech (Institute for Astronomy/University of Hawai’i) en haar team hebben 3I/ATLAS gefotografeerd, de komeet doie op 1 juli ontdekt werd met ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Met de Gemini North’s Multi-Object Spectrograph (GMOS-N) was men in staat om de coma te fotograferen, de wolk van gas en stof rond de ijzige komeetkern. 3I/ATLAS is waarschijnlijk zo’n 20 km groot, véél groter dan de andere twee bekende interstallaire objecten, ‘Oumuamua (diameter 200 meter) en Borisov (minder dan een km). De komeet staat nu zo’n 465 miljoen km van ons vandaan, da’s binnen de baan van Jupiter. Op 19 december staat hij het dichtste bij de aarde, als de afstand 270 miljoen km zal bedragen. Het periheolium wordt bereikt op 30 oktober, als 3I/ATLAS op 210 miljoen km van de zon staat, net binnen de baan van Mars. Zijn snelheid zal op dat moment bijna 25.000 km/u bedragen.

Bron: Phys.org.