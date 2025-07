Mogelijk hebben ze met Webb een Pop III sterrenstelsel ontdekt: AMORE6

door

Sterrenkundigen hebben met behulp van de Webb ruimtetelescoop een sterrenstelsel in het vroege heelal ontdekt dat een zeer lage ‘metaliciteit’ heeft, dat betekent een zeer lage hoeveelheid van metalen, elementen die zwaarder zijn dan helium. Ze noemen het sterrenstelsel AMORE6 en diens roodverschuiving van z=5,725 geeft aan dat het al 900 miljoen jaar na de oerknal bestond. Takahiro Morishita (Infrared Processing and Analysis Center (IPAC) van het California Institute of Technology) en zijn team denken dat ze te maken hebben met een sterrenstelsel met daarin Populatie III sterren, kortweg een Pop III sterrenstelsel. Populatie III sterren zijn de allereerste generatie van sterren in het heelal en omdat ze nog nooit zijn waargenomen omdat ze zover weg staan zijn ze vooralsnog een hypothetische categorie van sterren. Pop III sterren zouden in theorie zeer zwaar en helder moeten zijn en in het begin alleen bestaan uit de oer-elementen waterstof en helium, de ‘pristine’ elementen die tijdens de oerknal zijn ontstaan. Door de fusie van deze elementen in de Pop III sterren en volgende generaties zouden zwaardere elementen zoals zuurstof ontstaan. AMORE6 is met Webb goed waar te nemen dankzij de zwaartekrachtlens van de Abell 2744 cluster van sterrenstelsels, welke er voor zorgt dat het licht van AMORE6 versterkt en verbogen wordt.

Dankzij Webb’s NIRCam Wide Field Slitless Spectroscopy (WFSS) kon men spectra maken van twee delen van AMORE6 (A en B) en die spectra, welke je hieronder kunt zien, laten wel Hβ emissie zien, maar géén OIII emissie. Dat wijst er op dat de metaliciteit van het stelsel zéér laag is en dat de elementen die hij bevat nog zeer ‘oers of pristine’ zijn.

Er is een grote stervorming aan de gang in AMORE6, dat met een massa van 560.000 zonsmassa klein is en dat ook zeer compact is. De sterrenkundigen vinden het opmerkelijk dat de lage metaliciteit bij dít sterrenstelsel gevonden is, dat er al 900 miljoen jaar na de oerknal was. Met Webb zijn ook verder weg staande sterrenstelsels gevonden, die er al waren toen het heelal nog maar 300 miljoen jaar oud was, maar vreemd genoeg hebben die niet zo’n lage metaliciteit. Hoe dat precies kan wil men nu gaan uitzoeken.

Meer informatie over het onderzoek met Webb aan AMORE6 vind je in het vakartikel “Pristine Massive Star Formation Caught at the Break of Cosmic Dawn“.

Bron: Universe Today.