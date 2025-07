Meer over de Gibeonmeteoriet van Volkssterrenwacht Mercurius

door

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er binnenkort een enorme ijzermeteoriet wordt geveild. Het gaat om de Gibeon-meteoriet en met een gewicht van 240 kilo is het de grootste ijzermeteoriet die ooit op een veiling is aangeboden. Hij wordt nu tentoongesteld op de Space-Expo in Noordwijk (waar hij bekeken én aangeraakt kan worden). Dat kan tót de veiling op zaterdag 30 augustus om 13.00 uur. De Gibeon-meteoriet is van de Volkssterrenwacht Mercurius in Dordrecht en voor de expositie en de veiling is heel veel media-aandacht. Mercurius wil de ruimtesteen veilen en hoopt er minstens een miljoen euro mee binnen te halen, waarmee ze de plannen voor een planetarium en de vernieuwing van de sterrenwacht kunnen realiseren. Omdat er in de media ook verhalen de ronde deden over de meteoriet die niet juist zijn heb ik Erik Blokland van de volkssterrenwacht gevraagd mij te informeren over hoe het nou precies zit met deze bijzondere meteoriet en de veiling ervan. Hier dé story van de Gibeon!

De meteorietencollectie die Mercurius nu heeft (en waar de Gibeon deel van uitmaakt) is nog maar 30% van wat het ooit was. Veel stukken zijn destijds verkocht, die waren toen eigendom van Jan Bartels. Vanaf 2008 is de collectie overgekocht en eigendom geworden van Mercurius. De Gibeon meteoriet van 240kg is aangeschaft vanuit een veiling in Zwolle, rond het jaar dat de sterrenwacht ging professionaliseren. Dat zal rond 2000 zijn, na de komst van de Carl Zeiss telescoop. Dit werd het pronkstuk van de sterrenwacht. Het trok de aandacht van vele bezoekers van de sterrenwacht, die er van alles bij ‘voelden’ als ze er in de buurt kwamen, het blijft nog altijd een stuk ijzer – wel een bijzonder stuk ijzer, want het is 100% buitenaards

De sterrenwacht beschikt nog over een collectie bestaande uit 114 stukken, waaronder nog een doorgezaagd fragment van de Gibeon. Dit fragment is gepolijst en vertoont daardoor prachtige kristalstructuren (de zogeheten Widmanstatten – zie de afbeelding hierboven). Deze kristalstructuren ontstaan door de onderlinge verbindingen van ijzer, nikkel en andere elementen onder gewichtsloosheid. Meteorieten hebben hun namen te danken aan het dorp of stad die het dichtstbij in de buurt ligt van de inslagkrater.

De Gibeon-meteoriet is miljarden jaren geleden gevormd in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter. De planetoïde waar hij deel van uitmaakte, moet bij een botsing in stukken uiteen zijn gevallen. Een van die stukken (26.000 kilo wegend) is daarbij uit koers geraakt en is zo’n tien- à dertigduizend jaar geleden ingeslagen bij wat nu het dorp Gibeon in Namibië is. Het was de Engelse kapitein J.E. Alexander die in 1836 de fragmenten bij een rivier bij Gibeon vond en naar Londen bracht. Daarkon men aantonen dat het om stenen uit de ruimte ging. Later gingen brokstukken van de meteoriet de hele wereld over, o.a. het grote fragment dat in 2000 door Mercurius in Zwolle werd gekocht.

De waarde van een meteoriet hangt af van onder andere: waar de meteoriet uit bestaat, hoeveel materiaal ervan gevallen/gevonden is en de locatie. Wetten in een land en de toenemende interesse doen de prijs van meteorieten stijgen. De Gibeon is duurder dan de Campo del Cielo (uit Argentinie – zie de afbeelding hierboven) wat ook een ijzermeteoriet is. Zo is de minimale waarde van de 240kg Gibeon €200.000,- Als dit bedrag niet geboden wordt keert de meteoriet terug naar de sterrenwacht. Het bestuur van Mercurius had eind 2024 het idee geopperd om de meteoriet te verkopen. Waar uiteindelijk iedereen mee akkoord ging.

Het geld zal worden gebruikt voor het planetarium en het moderniseren van het museum van de volkssterrwacht. In maart kwam de sterrenwacht op een lijst met bezuinigingen door de gemeente Dordrecht en vanaf dat moment werd er geen cent meer uitgegeven, waardoor alle projecten stil kwamen te liggen. Dankzij alle steun van het publiek, scholen, liefhebbers, hoogleraren en zelfs van Govert Schillig en onze Nederlandse astronaut André Kuipers, heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten niet te bezuinigen op de sterrenwacht. De sterrenwacht kan nu haar plannen voortzetten met het geld wat de meteoriet zal opbrengen.