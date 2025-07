De voorspelde begeleider van Betelgeuze is gespot

door

Het was een hypothese die al honderd jaar bestond: dat de heldere rode superreus Betelgeuze een compagnon zou hebben. En nu is ’t zo ver: een team van sterrenkundigen onder leiding van Steve Howell (NASA’s Ames Research Center) heeft die compagnon daadwerkelijk gedetecteerd. Betelgeuze is de 10e helderste ster aan de hemel en men weet al heel lang dat áls de reuzenster een begeleider heeft die heel moeilijk te detecteren zou zijn omdat Betelgeuze (alias α Orionis) zo helder is en die ster compleet overstraalt. Maar dankzij het zogeheten ‘Alopeke speckle instrument verbonden aan de Gemini North telescope op Hawaï was men in staat om korte opnames van Betelgeuze te maken en daarop was uiteindelijk ook de zeer zwakke begeleider te zien – het blauwe object op de foto hierboven.

Er waren al voorspellingen gedaan op basis van de beweging van Betelgeuze waar diens begeleider zich zou moeten bevinden en die voorspellingen bleken te kloppen. Op basis van die zelfde voorspelling is de afstand tussen Betelgeuze en de zwakke begeleider in november 2027 weer groot en daarom wil men die gelegenheid gebruiken om meer te weten te komen over de begeleider. De naam “Betelgeuse” komt van het Arabische “de hand van al-Jawza’,” een vrouwenfiguur in de Arabische legendes. Howell’s team heeft voorgesteld de begeleider “Siwarha” te noemen, wat “haar armband” betekent.

Het vakartikel over de detectie van de begeleider van Betelgeuze is verschenen in The Astrophysical Journal Letters en wel in het artikel “Probable Direct Imaging Discovery of the Stellar Companion to Betelgeuse.”

Bron: NASA.