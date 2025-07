Johannes Kepler in Linz

door

Voor onze zomervakantie zijn mijn vrouw en ik samen met twee vrienden op weg naar Hongarije en tussendoor hebben we een stop in de stad Linz in Oostenrijk. Gisteren en vandaag hebben we de stad verkend en ik ontdekte dat Johannes Kepler hier enkele jaren heeft gewoond. We kennen Kepler vooral van de naar hem genoemde wetten, waarmee de banen van de planeten in het zonnestelsel goed worden beschreven. Op de Wikipedia wordt zijn periode in Linz als volgt beschreven:

Na de dood van keizer Rudolf II in 1612 verliet Kepler Praag en verhuisde hij naar Linz. Hij schreef daar onder andere boeken over de geboortedatum van Christus en toonde aan dat de christelijke kalender er vijf jaar naast zat en dat Jezus eigenlijk in 4 ‘voor Christus’ geboren was.Tussen 1617 en 1621 verscheen zijn werk Epitome astronomiae Copernicanae in zeven boeken, wat een zeer belangrijke bijdrage was voor de heliocentrische astronomie. Zijn aanzien en invloed stegen door dit werk enorm. In 1619 verscheen het lijvig boekwerk Harmonice mundi. Dit was bedoeld als de meer uitgewerkte theorie die hij had aangekondigd in Mysterium cosmograficum (1596), waarvan de complete Latijnse titel aanvangt met het woord “prodromus” (voorloper). Harmonice geeft het beste inzicht in de gedachtewereld van Kepler. Kepler was diepreligieus, zoals de wereld om hem heen: God heeft de kosmos volgens een mathematisch, harmonisch bouwplan geschapen. De mens kan de harmonie in dit plan ontdekken, omdat hij naar Gods beeld geschapen is. Dit lijkt een religieuze verhandeling, maar in dit boek staat ook zijn derde wet. Het werk was in vijf boeken verdeeld, vandaar: Harmonices mundi libri V, wat betekent Vijf boeken over de wereldharmonie. Bedoeld is de kosmos (Harmonices is de tweede naamval van Harmonice).

In de Rathausgasse in het centrum van Linz kwam ik het huis op #5 tegen waar Kepler tussen 1621 en 1626 woonde en waar hij de Tabula Rudolfinae schreef, zijn ‘astronomische hoofdwerk’ (vol met tabellen met berekeningen van de stand der planeten) volgens het plakaat op de gevel. In hetzelfde huis werd op 6 april 1625 – zeg 400 jaar geleden – zijn zoon Hildebert gedoopt.

Ons eigen vakantieverblijf in Linz is in de Lederegasse en laat ik daar nou ook een huis tegenkomen dat iets te maken had met Johannes Kepler! Op de gevel van het huis kwam ik dit tegen: