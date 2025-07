Ook supernovae laten het nu zien: de donkere energie wordt langzaam zwakker

door

In 1998 ontdekten twee teams van sterrenkundigen onafhankelijk van elkaar met behulp van supernovae dat het heelal steeds sneller uitdijt. Dé kracht die daarvoor verantwoordelijk is werd donkere energie genoemd, een mysterieuze kracht waarvan lang werd gedacht dat de sterkte ervan constant is. Vandaar dat vele sterrenkundigen dachten dat de donkere energie hetzelfde is als de kosmologische constante, die constante die Einstein ergens rond 1917 in zijn veldvergelijkingen invoerde om ervoor te zorgen dat het heelal niet uitdijt of inkrimpt, maar dat het statisch is, onveranderlijk. En nu blijkt het toch weer anders te zijn: de donkere energie is niet constant, maar wordt heel langzaam zwakker. En dat hebben sterrenkundigen recent ontdekt aan de hand van…. alweer supernovae! In het kader van het zogeheten “Union3” project heeft men de gegevens van maar liefst 2.087 type Ia supernovae geanalyseerd, dat zijn supernovae die ontstaan als witte dwergen door massatoevoer te zwaar worden en ze een thermonucleaire explosie ondergaan, zoals geschetst in de afbeelding hieronder.

Uit het onderzoek door David Rubin (University of Hawaii) en zijn team blijkt dat de supernovae laten zien dat de donkere energie in de loop der tijd steeds zwakker wordt in sterkte. Dat bevestigt wat eerder ook al uit andere studies is gebleken, te weten met de South Pole Telescope en met DESI – zie deze en deze Astroblogs daarover. Het lijkt er dus inderdaad op dat de donkere energie niet constant is, maar zwakker wordt. Grote vraag is dan hoe dat past in het vigerende heelalmodel, het ΛCDM-model, het heelal dat wél uitgaat van een constante donkere energie (Λ) en van koude, donkere materie. Dat model moet vermoedelijk herzien worden schat ik zo in.

Meer over het onderzoek aan de supernovae is te vinden in het artikel van David Rubin et al, Union through UNITY: Cosmology with 2000 SNe Using a Unified Bayesian Framework, The Astrophysical Journal (2025).

Bron: Phys.org.