Supernova 2025rbs in NGC 7331 gefotografeerd vanuit Hongarije

Supernova 2025rbs werd op 14 juli 2025 ontdekt met de GOTO-N telescoop. Het gaat om een type Ia supernova, welke ontstaat als een witte dwergster te zwaar wordt door toevoer van materie, de dwerg zwaarder wordt dan de Limiet van Chandrasekhar en dan een thermonucleaire explosie ondergaat. De supernova vond plaats NGC 7331, een spiraalstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het sterrenstelsel is ontdekt in 1784 door de sterrenkundige William Herschel. Eerder vond in dit stelsel supernova SN 1959D plaats. En nu dan dus SN 2025rbs. De laatste helderheidswaarnemingen laten zien dat de supernova nog toeneemt in helderheid en dat ‘ie enkele dagen geleden onder de +12m kwam. Voor mij een mooi moment om te kijken of ik de supernova ook kan fotograferen. Ik ben samen met mijn vrouw en vrienden in Hongarije en in ons vakantiehuis in Kocsér kan het erg donker worden. Gisteren was het donker én onbewolkt. Ik heb NGC 7331 12 keer drie minuten gefotografeerd en die subs heb ik gestacked en bewerkt in Siril, GraXpert en Gimp. En driewerf hoera, de supernova staat er op! ⭐ Hierboven een overzichtsfoto van NGC 7331 rechtonder (met iets onder de kern de supernova) en linksboven het bekende Stephan’s Quintet. Ik had de foto’s nog wat meer kunnen stretchen zodat meer details zichtbaar van de stelsels zouden worden, maar dan zou de supernova niet meer te zien zijn omdat hij dan door de kern overstraald zou worden. Hieronder een uitvergroting van NGC 7331 met aangegeven de supernova.