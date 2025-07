Eerste tekenen van magnetisme gezien bij een jonge zware ster

door

Een internationaal team van sterrenkundigen geleid door het Indian Institute of Space Science and Technology (IIST) heeft voor het eerst tekenen gezien van magnetisme bij een jonge zware ster. In de buurt van die ster werd radiostraling gedetecteerd met een bijzondere eigenschap die bekend staat als circulaire polarisatie (CP, in de schematische afbeelding hierboven weergegeven als een verdraaide lichtbundel). CP ontstaat als de elektrische en magnetische veldvectoren van elektromagnetische straling gaan roteren door de aanwezigheid van een magnetisch veld. Dat levert de sterrenkundigen een beeld op van hoe het magnetische veld van zo’n ster er uit ziet. Het gaat in dit geval om de protoster IRAS 18162-2048, die een heel sterke straalstroom of jet uitzend, de HH80-81 jet. Men denkt dat zo’n jet ontstaat door het magnetische veld én de rotatie van de protoster.

IRAS 18162-2048 is naar schatting zo’n 8 tot 10 keer ze zwaar als de zon en het is voor het eerst dat men bij een protoster die tekenen van magnetisme heeft gevonden. Eerder werden al aanwijzingen voor magnetisme bij protosterren gevonden, maar die waren licht. Deze waarnemingen duiden er op dat álle protosterren magnetisme vertonen en daardoor jets gaan uitstralen. De veldsterkte bij de ster is ergens tussen 20 en 35 gauss, dat is honderd keer sterker dan dat van het aardmagnetisch veld. Eén kanttekening bij dit onderzoek: 15 jaar geleden had ik een Astroblog over dezelfde ster en óók over magnetisme. Geen idee of ik 15 jaar te vroeg kwam met dit nieuws.

Meer over het onderzoek aan IRAS 18162-2048 is te lezen in het vakartikel van AG Cheriyan, S Vig, Nirupam Roy, Samir Mandal, C Carrasco-González, A Rodríguez-Kamenetzky, and A Pasetto, First Detection of Circular Polarization in Radio Continuum Toward a Massive Protostar, The Astrophysical Journal Letters (2025).

Bron: Indian Institute of Science.