De plasmajet van het superzware zwarte gat in OJ 287 blijkt sterk verbogen te zijn

Het mysterieuze sterrenstelsel OJ 287 wordt al 150 jaar (!) in de gaten gehouden en met zijn sterke variaties in de lichtkracht blijft het vele vragen oproepen. Al enkele jaren is duidelijk dat er in de kern niet één monsterachtig superzwaar zwart gat zit, maar twee en dat die ook nog eens om elkaar heendraaien, waarbij het ene superzware zwart gat om de zoveel jaar dwars door de accretieschijf van het nog zwaardere superzware zwarte gat duikt – lees onder andere deze Astroblog daarover. En nu is er weer nieuws over OJ 287: een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Efthalia Traianou (Heidelberg University) heeft opnames in radiolicht kunnen maken van de kern van het stelsel (dat op een afstand staat van maar liefst 5 miljard lichtjaar in het sterrenbeeld Kreeft) en daaruit blijkt dat de hoogenergetische jet van heet plasma die vanuit de kern naar buiten wordt gespuwd sterk gekromd is, zoals te zien is op de opname hierboven.

OJ 287 behoort tot de klasse der blazars, genoemd naar het prototype BL Lacertae. Dat zijn sterrenstelsels die een zeer actief superzwaar zwart gat in hun kern hebben en waarvan één van de twee straalstromen of jets, die vanuit dat zwarte gat naar tegenovergestelde richtingen de ruimte in worden gespuwd, recht naar de aarde wijst. Wij kijken daarmee dus recht in het hart van zo’n sterrenstelsel, dat voor ons gelukkig op een verre en veilige afstand staat. Die jet is verschrikkelijk heet – op sommige plekken is ‘ie wel tien biljoen Kelvin. Langs de jet gaat ook een schokgolf door de ruimte, die eerder al is waargenomen met de RadioAstron missie aan boord van de Spektr-R satelliet.

Meer informatie over de gekromde jet in het hart van OJ 287 is te vinden in het vakartikel van E. Traianou et al, Revealing a ribbon-like jet in OJ 287 with RadioAstron, Astronomy & Astrophysics (2025).

Bron: Phys.org.