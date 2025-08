M20, M21, M8, IC 1274, IC 4684, IC 4685, NGC 6514, NGC 6523, NGC 6526, NGC 6530, NGC 6531, NGC 6546 én NGC 6559 vanuit Hongarije

door

Jaja, dat is nog eens een mooie titel. Ik zit nu in Hongarije en ik dacht ‘laat ik eens M20, M21, M8, IC 1274, IC 4684, IC 4685, NGC 6514, NGC 6523, NGC 6526, NGC 6530, NGC 6531, NGC 6546 én NGC 6559 fotograferen’. En da’s gelukt. OK toegegeven, ik mikte in eerste instantie alleen op een foto van M8 en M20 in het sterrenbeeld Boogschutter, maar ik bleek een enorme bijvangst te hebben in de vorm van allerlei minder bekende nevels en sterrenhopen, het rijtje van M21, IC 1274, IC 4684, IC 4685, NGC 6514, NGC 6523, NGC 6526, NGC 6530, NGC 6531, NGC 6546 én NGC 6559. Dat ik die bijvangst ontdekte kwam door de astrometrie-bot op BlueSky, die mij binnen enkele seconden het resultaat terug stuurde van de astrometriemeting – zie hieronder.

Astrometry:

RA: 271.15 °

Dec: -23.50 °

Resolution: 5.89 arcsec/pix

Objects: 11 Sgr, IC 1274, IC 4684, IC 4685, Lagoon Nebula, M 20, M 21, M 8, NGC 6514, NGC 6523, NGC 6526, NGC 6530, NGC 6531, NGC 6546, NGC 6559, The star 1 Sgr, The star 4 Sgr, The star 5 Sgr, The star 7 Sg

De foto is het resultaat van een stack en stretch van 49 subframes van 180 seconden, dus bij elkaar bijna 2,5 uur belichting. Ik heb de subs gedurende twee avonden hier in Hongarije gemaakt en de foto’s zijn ‘gestapeld en bewerkt’ met Siril, GraXpert en Gimp. M20 en M8 zijn twee welbekende emissienevels in de Boogschutter, waar zich het hart van het Melkwegstelsel bevindt. M8 is de Lagunenevel en die zie je op de foto onderaan, M20 is de tweekleurige Trifidnevel, op de foto bovenaan. Om hier in Kocsér in Hongarije foto’s te kunnen maken heb ik mijn astro-instrumentarium meegenomen, te weten de ASKAR Fra400 quintuplet F5,6 refractor (brandpuntsafstand 400mm), een Player One Poseidon C-Pro (IMX571 sensor), ZWO ASI220MM Mini guide camera, ZWO Mini Guide Scope, Skywatcher Star Adventurer Gti montering. Voor de subs is dit keer geen filter gebruikt.