Verschijnen er in één week plots twee alternatieve theorieën over de oerknal

Je zou denken dat het zomervakantie is en dat alle sterrenkundigen ergens op een terrasje in het zuiden vakantie aan het vieren zijn. Maar niets is kennelijk minder waar, want de theoretici onder de sterrenkundigen zijn druk aan het werk. Afgelopen week zag ik twee theorieën voorbij komen die een alternatieve kijk bieden op de oerknal, het moment dat het heelal ontstond. De huidige theorie van het heelal is het ΛCDM model, dat uitgaat van het bestaan van donkere energie (Λ) en koude donkere materie (CDM). In dat model wordt verondersteld dat er zeer kort na de oerknal een moment van exponentiële groei van het heelal plaatsvond, het zogeheten inflatiemodel. Eén van de alternatieven voor dat inflatiemodel is ontwikkeld door een team sterrenkundigen onder leiding van Raúl Jiménez (University of Barcelona’s Institute of Cosmos Sciences (ICCUB)). Zij denken dat het heelal is begonnen met een zogeheten De Sitter metriek, een soort van ruimte die goed overeenkomt met de waarnemingen die gedaan zijn aan donkere energie. Jiménez en zijn team denken dat er in die ruimte zwaartekrachtsgolven waren – zeg fluctuaties in de ruimtetijd – die in staat waren om verschillen te veroorzaken in de dichtheid van materie en die zodoende de oorzaak waren van het ontstaan van sterren en sterrenstelsels. Voordeel van deze theorie boven het inflatiemodel is dat er geen extra deeltjes zoals het hypothetische inflaton nodig zijn om het waargenomen heelal te verklaren. Het enige wat nodig is zijn de bestaande bekende theorieën van de kwantummechanika en de Relativiteitstheorie.

Dan de tweede theorie. Die is afkomstig van Enrique Gaztañaga (Institute of Cosmology and Gravitation (University of Portsmouth)) en zijn collega’s. Zij denken dat de oerknal niet het begin was van alles, maar eerder het resultaat van een zwaartekrachtsbreuk of ineenstorting waardoor een enorm zwart gat ontstond, gevolgd door een stuiter (‘bounce’) daarin. Ze spreken daarom ook van het ‘zwart gat heelal’. In het huidige oerknal-model zien zij diverse bezwaren, zoals het allereerste begin met een singulariteit, een moment dat alles in één punt te vinden was met een oneindige dichtheid. En de eerder genoemde inflatie, waarvoor het hypothetische inflatonveld de energie gaf. Gaztañaga en collega’s hebben de singulariteitstheorie bestudeerd, die eerder door Penrose en Hawkings is bedacht en die stelt dat zwarte gaten (én de oerknal) een singulariteit moeten hebben. Dát wil zeggen dat moeten ze hebben volgens de klassieke natuurwetten á la Newton. Maar volgens de kwantummechanika hoeft een zwart gat helemaal geen singulariteit te hebben, aldus Gaztañaga et al. Als een zwart gat ontstaat zou er op een gegeven moment een stuiter van de imploderende materie kunnen plaatsvinden, een moment dat de implosie wordt gekeerd. En bij deze ‘rebound’ zouden er twee dingen kunnen gebeuren die ook ingrediënten zijn van het ΛCDM/inflatiemodel: er zou inflatie plaatsvinden plús er zou donkere energie ontstaan. Hier zou geen hypothetisch inflatonveld voor nodig zijn, maar het zou puur de rebound zijn die dit zou veroorzaken. De bedenkers van het zwarte gat heelal denken dat hun model ook een voorspelling doet: de ruimte in zo’n heelal zou niet volledig vlak zijn. En met de Europese Euclid missie zóu dat meetbaar kunnen zijn, denken ze.

Meer over de eerste alternatieve theorie is te vinden in het vakartikel van Daniele Bertacca, Raul Jimenez, Sabino Matarrese, Angelo Ricciardone. Inflation without an inflaton. Physical Review Research, 2025; 7 (3). Meer over de tweede alternatieve theorie is te vinden in het vakartikel van Enrique Gaztañaga et al, Gravitational Bounce from the Quantum Exclusion Principle, gepubliceerd in Physical Review D.

