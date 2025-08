Hubble brengt het spiraalstelsel NGC 1309 – inclusief zombiester – in beeld

door

Met de Hubble ruimtetelescoop hebben ze NGC 1309 gefotografeerd, een spiraalstelsel dat op 100 miljoen lichtjaar afstand staat in het grote zuidelijke sterrenbeeld Eridanus. Hubble heeft eerder ook al gekeken naar NGC 1309, want het is een stelsel waar vaak supernovae plaatsvinden, de laatste twee decennia twee stuks, eentje in 2002 (SN 2002fk) en in 2012 (SN 2012Z). De eerste was een Type Ia supernova, da’s een witte dwerg die explodeert omdat ‘ie door toevoer van materie te zwaar wordt en dan een thermonucleaire explosie ondergaat. De tweede was een bijzondere variant daarvan, een zogeheten Type Iax supernova, da’s óók een witte dwerg die explodeert, maar die niet zo helder is als een ‘gewone’ Ia supernova. Het bijzondere is dat die witte dwerg bij de Iax de explosie weet te overleven en wat er dan overblijft is een zogeheten zombiester – we hebben er twee keer eerder over geblogd, hier en daar. Het frapante van SN 2012Z was dat de witte dwerg die explodeerde ná de explosie nog helderder scheen dan voor de explosie. Het was dankzij deze supernova dat men voor het eerst in staat was om de ‘progenitor’ van de supernova, da’s de ster voordat die explodeerde, te identificeren. Bron: ESA/Hubble.