Het vroege sterrenstelsel JADES-GS-z14-1: 40 miljoen zonsmassa binnen een straal van 163 lichtjaar

Toen Webb in 2024 het sterrenstelsel JADES-GS-z14-1 ontdekte vormde dat samen met JADES-GS-z14-0 de twee verst verwijderde sterrenstelsels die toen bekend waren. De stelsels bestonden al minder dan 300 miljoen jaar na de oerknal, welke 13,8 miljard jaar geleden plaatsvond en waarmee het heelal ontstond. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Zihao Wu (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) in Cambridge, Massachusetts) heeft opnieuw met Webb gekeken naar JADES-GS-z14-1 om er meer over te weten te komen. Met JWST’s Mid-Infrared Instrument (MIRI), Near-Infrared Camera (NIRCam) en Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) heeft men het vroege stelsel bestudeerd en wel in het kader van de JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES). De waarneemtijd was héél groot: maar liefst 70,7 uren met MIRI, 16-band NIRCam fotometrie en 56 uren NIRSpec/PRISM spectroscopie. Uit deze waarnemingen blijkt dat JADES-GS-z14-1 een straal heeft van hooguit 163 lichtjaar en dat in dat kleine gebied 40 miljoen zonsmassa aan stellaire massa te vinden is. De snelheid van stervorming is zo’n 2 zonsmassa per jaar.

De waarnemingen laten verder zien dat in de laatste tien miljoen jaar JADES-GS-z14-1 een enorme stijging in z’n SFR liet zien, dat is zijn ‘star formation rate’, de snelheid waarmee sterren worden geboren. In die periode was de stervorming gemiddeld 2,3 zonsmassa per jaar en werd maar liefst 70% van al zijn stellaire massa gevormd (uit koud waterstofgas).

Meer over dit onderzoek is te lezen in het vakartikel van Zihao Wu et al, JADES-GS-z14-1: A Compact, Faint Galaxy at $z\approx14$ with Weak Metal Lines from Extremely Deep JWST MIRI, NIRCam, and NIRSpec Observations, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.