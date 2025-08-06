Een potpourri van objecten in Cassiopeia

door



Vanuit mijn vakantiewoning in Kocsér in Hongarije heb ik gisteravond een potpourri van objecten gefotografeerd in het noordelijke sterrenbeeld Cassiopeia. Het waren de open sterrenhoop M52, NGC 7635 (alias de Bubbelnevel) en Sh2-157 (alias de Kreeftenschaarnevel), hierboven op de foto te zien van rechts naar links. Ik had zoals eerder weer wat ‘bijvangst’ van objecten en die zie je ook op de gelabelde versie hieronder (zoals NGC 7510 en Sh2-159). Voor de foto heb ik 40 subframes gemaakt van 180 seconden met een narrowband filter, die alleen het licht doorlaat in een band van 7 nm van Hα en OIII. Het stacken en bewerken heb ik gedaan in Siril, GraXpert, Gimp en Lightroom.